Almanya EuroBasket'te Yarı Finalde

EuroBasket’te çeyrek finalde Luka Doncic’li Slovenya’yı mağlup eden Almanya, yarı finale yükseldi. Karşılaşma 99-91’lik skorla tamamlandı.

Almanya yarı finalde Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Periyotlarda durum ise şöyle oldu:

1. Periyot: 21-32 (Slovenya lehine)

Devre: 45-51 (Slovenya lehine)

3. Periyot: 70-74 (Slovenya lehine)

Kaynak: İHA