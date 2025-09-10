Almanya EuroBasket'te Yarı Finalde

Almanya EuroBasket'te Slovenya'yı 99-91'lik skorla mağlup ederek, yarı finalde Finlandiya'nın rakibi oldu.

EuroBasket’te çeyrek finalde Luka Doncic’li Slovenya’yı mağlup eden Almanya, yarı finale yükseldi. Karşılaşma 99-91’lik skorla tamamlandı.

Almanya yarı finalde Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Periyotlarda durum ise şöyle oldu:

1. Periyot: 21-32 (Slovenya lehine)

Devre: 45-51 (Slovenya lehine)

3. Periyot: 70-74 (Slovenya lehine)

