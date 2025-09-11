Icardi’den Wanda Nara’ya Büyük Şok! Duyunca Deliye Dönüp Soluğu Mahkemede Aldı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile 10 yıllık evliliğini resmi olarak sonlandıran Wanda Nara, Icardi ile yeniden davalık oldu. Icardi, Wanda Nara’nın iş için Meksika ve ABD’ye yaptığı seyahatleri gerekçe göstererek 'çocuklarını terk ettiği' iddiasıyla dava açtı.

Boşanacaklarını duyurdukları andan itibaren yaşadıkları kaoslarla magazin gündeminden hiç düşmeyen Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara yeni bir dava ile yeniden gündem oldu.

10 yıllık evliliklerini kısa süre önce resmen noktalayan Mauro Icardi ile Wanda Nara yeniden mahkemede karşı karşıya gelecek.

'ÇOCUKLARINI TERK ETTİ'

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Wanda Nara’nın iş için Meksika ve ABD’ye yaptığı seyahatleri gerekçe göstererek 'çocuklarını terk ettiği' iddiasıyla dava açtı.

Arjantin basınında çıkan haberlerin ardından Wanda Nara, iddialara sessiz kalmadı.

KIZLARINI GÖRMEDİ

Icardi’ye sert sözlerle yüklenen Wanda Nara, yaptığı sözleşmeyi mahkemeye sunduğunu belirterek “Seyahatlerim tamamen iş içindi” dedi. Nara, Icardi’nin nafaka ödememesi ve FIFA arasındaki boşluklarda kızlarını görmeye gelmemesinin ‘terk’ olduğu vurgusunu yaptı.

Kendisine herhangi bir tebligat ulaşmadığını da belirten Wanda Nara, 8 tanığın ifade verdiğini açıkladı.

