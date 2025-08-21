Icardi’ye Mahkemeden Büyük Şok! Mahkeme Kararı Açıkladı, Wanda Nara Bombayı Patlattı

Geçtiğimiz aylarda 10 yıllık evliliklerini noktalayan ve magazin gündeminden hiç düşmeyen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasıyla 3.500 dolar faiz ve masrafları ödemesine hükmetti.

Son Güncelleme:
Icardi’ye Mahkemeden Büyük Şok! Mahkeme Kararı Açıkladı, Wanda Nara Bombayı Patlattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Boşanma kararı aldıkları günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara geçtiğimiz aylarda resmen boşanmıştı.

AYLAR SONRA KARAR ÇIKTI

Bu davanın ardından gözler nafaka davasından çıkacak karara çevrilmişti. Aylardır süren nafaka davasında karar çıktı.

Icardi’ye Mahkemeden Büyük Şok! Mahkeme Kararı Açıkladı, Wanda Nara Bombayı Patlattı - Resim : 1
Mauro Icardi ve Wanda Nara

110 BİN DOLAR NAFAKA ÖDEYECEK

Mahkeme, Icardi’nin çocukları için 110 bin dolar nafaka ve 3.500 dolar da faiz ile dava masraflarını ödemesine hükmetti. Mahkeme kararına göre, Icardi, Arjantin yasalarına göre ülkeye giriş yaptığında bu borcu ödemek zorunda kalacak.

Icardi’ye Mahkemeden Büyük Şok! Mahkeme Kararı Açıkladı, Wanda Nara Bombayı Patlattı - Resim : 2

WANDA NARA’DAN SERT ELEŞTİRİ

Öte yandan sosyal medya paylaşımları ile çokça konuşulan Wanda Nara’dan olay bir paylaşım daha geldi. Wanda Nara, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Icardi’yi ağır sözlerle eleştirdi. Nara, Icardi’nin çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini ve kendisini sürekli kontrol etmeye çalıştığını belirtti.

Icardi’ye Mahkemeden Büyük Şok! Mahkeme Kararı Açıkladı, Wanda Nara Bombayı Patlattı - Resim : 3

"ÇOCUKLARINLA İLGİLEN"

Icardi’nin çalışmadığını iddia eden Wanda Nara “Her gece ne yaptığımı öğrenmek için hikayelerimi izlemektense, çalışmak çok daha onurlu. Belki kızlarının haklarını yerine getirmeye başladığında daha az çalışabilirim. Seyahatlerimle bu kadar ilgileniyorsan, kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen” diye tepki gösterdi.

Icardi’ye Mahkemeden Büyük Şok! Mahkeme Kararı Açıkladı, Wanda Nara Bombayı Patlattı - Resim : 4

MAL VARLIĞINA EL KOYMA RİSKİ

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi, nafaka borcunu ödemezse ülke yasaları gereği mal varlıklarına da el konulabilecek.

Icardi ile Wanda Nara Arasında 'Bamya' Savaşı! Tarihte Görülmemiş Bir Dava AçıyorIcardi ile Wanda Nara Arasında 'Bamya' Savaşı! Tarihte Görülmemiş Bir Dava AçıyorMagazin

Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın Boşanma Davasına Damga Vuran Görüntü! Görünce Sinir Krizi Geçirdi, Evlilik Bitti Kaosu KaldıMauro Icardi ve Wanda Nara’nın Boşanma Davasına Damga Vuran Görüntü! Görünce Sinir Krizi Geçirdi, Evlilik Bitti Kaosu KaldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mauro Icardi Wanda Nara Galatasaray nafaka
Son Güncelleme:
Ebo Bu Kareyi Görünce Sinir Krizine Girecek! 'Sevgilim Olmak İstiyorsanız CV Gönderin' Diyen Derin Talu Aşkını İlan Etti: Bakın Sevgilisi Kimmiş? Derin Talu'dan İlan-ı Aşk
Ünlü Rapçi BLOK3’ün Konserinde Tepki Toplayan Evlilik Teklifi! “Hayır” Derken Parmağına Yüzük Taktı… Herkes Bunu Konuşuyor BLOK3’ün Konserinde Tepki Toplayan Evlilik Teklifi! “Hayır” Derken Parmağına Yüzük Taktı…
Jose Mourinho Transferi Bitirdi! 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun: İşte İstanbul’a Geleceği Tarih 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’de
Fenerbahçe’de Yine Hayal Kırıklığı! Serdar Ali Çelikler Benfica Maçı Sonrası Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Bu İkisiyle Hayat Geçmez!' 'Bu İkisiyle Hayat Geçmez'
ÇOK OKUNANLAR
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi
Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu