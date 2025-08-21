Icardi’ye Mahkemeden Büyük Şok! Mahkeme Kararı Açıkladı, Wanda Nara Bombayı Patlattı
Geçtiğimiz aylarda 10 yıllık evliliklerini noktalayan ve magazin gündeminden hiç düşmeyen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasıyla 3.500 dolar faiz ve masrafları ödemesine hükmetti.
Boşanma kararı aldıkları günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara geçtiğimiz aylarda resmen boşanmıştı.
AYLAR SONRA KARAR ÇIKTI
Bu davanın ardından gözler nafaka davasından çıkacak karara çevrilmişti. Aylardır süren nafaka davasında karar çıktı.
110 BİN DOLAR NAFAKA ÖDEYECEK
Mahkeme, Icardi’nin çocukları için 110 bin dolar nafaka ve 3.500 dolar da faiz ile dava masraflarını ödemesine hükmetti. Mahkeme kararına göre, Icardi, Arjantin yasalarına göre ülkeye giriş yaptığında bu borcu ödemek zorunda kalacak.
WANDA NARA’DAN SERT ELEŞTİRİ
Öte yandan sosyal medya paylaşımları ile çokça konuşulan Wanda Nara’dan olay bir paylaşım daha geldi. Wanda Nara, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Icardi’yi ağır sözlerle eleştirdi. Nara, Icardi’nin çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini ve kendisini sürekli kontrol etmeye çalıştığını belirtti.
"ÇOCUKLARINLA İLGİLEN"
Icardi’nin çalışmadığını iddia eden Wanda Nara “Her gece ne yaptığımı öğrenmek için hikayelerimi izlemektense, çalışmak çok daha onurlu. Belki kızlarının haklarını yerine getirmeye başladığında daha az çalışabilirim. Seyahatlerimle bu kadar ilgileniyorsan, kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen” diye tepki gösterdi.
MAL VARLIĞINA EL KOYMA RİSKİ
Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi, nafaka borcunu ödemezse ülke yasaları gereği mal varlıklarına da el konulabilecek.
