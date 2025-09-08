Fenomen Dizi Kral Kaybederse’ye Sürpriz Transfer! Sosyal Medyayı Şimdiden Salladı… Reytingleri Altüst Edecek
Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz sezona damga vuran Star TV’nin fenomen dizisi Kral Kaybederse yeni sezona bomba transferle dönmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncuna sürpriz bir oyuncu daha dahil oldu. Ünlü oyuncu ‘Başladık’ diyerek gelişini setten paylaştığı senaryo ile duyurdu. İşte tüm dengeleri sarsacak yeni oyuncu…
Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan senaryosu ile geçen sezonun iddialı yapımlarından Kral Kaybederse’nin yeni sezon için geri sayım başladı.
OYUNCULAR SETE ÇIKTI
Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Haziran ayında sezon finali yapan dizi, geçen haftalarda sete çıktı.
2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye hazırlanan Kral Kaybederse 17. Bölümüyle seyirciye büyük sürprizler hazırlıyor.
9 Eylül Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak diziye ünlü yeni bir oyuncu daha dahil oldu.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Kral Kaybederse dizinin senaryosunu sosyal medya hesabından paylaşarak “Başladık” diyerek kadroya dahil olduğunu duyurdu.
GÖKÇE BAHADIR DA KADRODA
Setten bir fotoğrafını da paylaşan Gökçe Bahadır’ın canlandıracağı karakter de şimdiden merak konusu oldu.
Öte yandan Gökçe Bahadır ve dizide ‘Handan’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz daha önce de yayınlandığı döneme damga vuran Ufak Tefek Cinayet dizisinde de birlikte kamera karşısına geçmişti.