Fenomen Dizi Kral Kaybederse’ye Sürpriz Transfer! Sosyal Medyayı Şimdiden Salladı… Reytingleri Altüst Edecek

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan senaryosu ile geçen sezonun iddialı yapımlarından Kral Kaybederse’nin yeni sezon için geri sayım başladı.

Kral Kaybederse dizisinde Özlem ve Kenan'ın düğün sahnesi

OYUNCULAR SETE ÇIKTI

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Haziran ayında sezon finali yapan dizi, geçen haftalarda sete çıktı.

Kenan Baran'ın ilk eşi Handan'a hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz

2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye hazırlanan Kral Kaybederse 17. Bölümüyle seyirciye büyük sürprizler hazırlıyor.

9 Eylül Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak diziye ünlü yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Kenan Baran'a hayat veren oyuncu Halit Ergenç

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Kral Kaybederse dizinin senaryosunu sosyal medya hesabından paylaşarak “Başladık” diyerek kadroya dahil olduğunu duyurdu.

Gökçe Bahadır'ın sosyal medya paylaşımı

GÖKÇE BAHADIR DA KADRODA

Setten bir fotoğrafını da paylaşan Gökçe Bahadır’ın canlandıracağı karakter de şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan Gökçe Bahadır ve dizide ‘Handan’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz daha önce de yayınlandığı döneme damga vuran Ufak Tefek Cinayet dizisinde de birlikte kamera karşısına geçmişti.