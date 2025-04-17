Kızılcık Şerbeti'nden Kral Kaybederse'ye Bomba Transfer: Yeni Rolüyle Fırtına Gibi Dönüyor

Kızılcık Şerbeti’nin Alev'i Müjde Uzman, Star TV’nin iddialı dizisi Kral Kaybederse ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'nden Kral Kaybederse'ye Bomba Transfer: Yeni Rolüyle Fırtına Gibi Dönüyor

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, dizi devam ederken yaptığı 'tükendim' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuş ve ünlü ismin bu paylaşımı sonrası adeta set karışmıştı. Uzman bu açıklamalarının ardından da dizinin sezon finalinde projeye veda etmişti. Müjde Uzman ardından Aşk Evlilik Boşanma dizisinde rol almış ancak dizi reyting kurbanı olmuştu. Uzman'ın yeni adresi belli oldu.

Ekranların sevilen isimlerinden Müjde Uzman, Star TV’nin dikkat çeken dizisi Kral Kaybederse ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü bir karakterle diziye dahil olan oyuncu, performansıyla adından söz ettirecek.

Kızılcık Şerbeti'nden Kral Kaybederse'ye Bomba Transfer: Yeni Rolüyle Fırtına Gibi Dönüyor - Resim : 1

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin hayatına odaklanıyor. Başrollerde Halit Ergenç’e Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

DİZİYE CANSU ROLÜYLE KATILACAK

Kızılcık Şerbeti'nden Kral Kaybederse'ye Bomba Transfer: Yeni Rolüyle Fırtına Gibi Dönüyor - Resim : 2

Diziye yeni bir soluk getirecek olan Müjde Uzman, hikayeye Cansu karakteriyle dahil olacak. Cansu’nun güçlü ve derinlikli bir karakter olması beklenirken, Uzman’ın bu rolüyle izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakması bekleniyor.
Yetenekli oyuncunun yeni dizisindeki performansı, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kral Kaybederse Star TV Kızılcık Şerbeti Dizi
Son Güncelleme:
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Fenomen Geline Takı Yağmuru, Ağırlıktan Yürüyemedi Fenomen Geline Takı Yağmuru
Tarkan'ın Acı Günü! Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı Tarkan'ın Acı Günü! Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın