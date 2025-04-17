Kızılcık Şerbeti'nden Kral Kaybederse'ye Bomba Transfer: Yeni Rolüyle Fırtına Gibi Dönüyor

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, dizi devam ederken yaptığı 'tükendim' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuş ve ünlü ismin bu paylaşımı sonrası adeta set karışmıştı. Uzman bu açıklamalarının ardından da dizinin sezon finalinde projeye veda etmişti. Müjde Uzman ardından Aşk Evlilik Boşanma dizisinde rol almış ancak dizi reyting kurbanı olmuştu. Uzman'ın yeni adresi belli oldu.

Ekranların sevilen isimlerinden Müjde Uzman, Star TV’nin dikkat çeken dizisi Kral Kaybederse ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü bir karakterle diziye dahil olan oyuncu, performansıyla adından söz ettirecek.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin hayatına odaklanıyor. Başrollerde Halit Ergenç’e Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

DİZİYE CANSU ROLÜYLE KATILACAK

Diziye yeni bir soluk getirecek olan Müjde Uzman, hikayeye Cansu karakteriyle dahil olacak. Cansu’nun güçlü ve derinlikli bir karakter olması beklenirken, Uzman’ın bu rolüyle izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakması bekleniyor.

Yetenekli oyuncunun yeni dizisindeki performansı, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi