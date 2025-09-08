60 Yaşına Giren Arzu Sabancı’dan Kıskandıran Poz! Gelini Nazlı’yla Pozları Hande Erçel’i Sinir Krizine Sokacak

Magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Sabancı ailesinden doğum günü pozu geldi. 60 yaşına giren Arzu Sabancı, gelini Nazlı Sabancı ile doğum günün kutladı. İkilinin sosyal medya paylaşımları ise gündeme bomba gibi düştü. Hande Erçel’i gelini olarak görmek istemeyen Sabancı’nın gelini Nazlı ile pozları ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

60 Yaşına Giren Arzu Sabancı’dan Kıskandıran Poz! Gelini Nazlı’yla Pozları Hande Erçel’i Sinir Krizine Sokacak
60. yaşına giren Arzu Sabancı, doğum günü pozlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Hande Erçel’i gelin olarak kabul etmeyen Sabancı’nın gelini Nazlı Sabancı ile doğum günü pastası başında verdiği poz gündem oldu.

SABANCI’LARDAN ÇATLATAN DOĞUM GÜNÜ POZU

Nazlı Sabancı, ilk olarak kayınvalidesinin fotoğrafını paylaşarak “7 Eylül bizim için çok önemli bir gün. İyi ki doğdunuz” notunu paylaştı. Paylaşımın ardından birlikte çekildikleri kareyi paylaşan Sabancı, “Bana kayınvalideden öte anne oldunuz. Sizi çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Arzu Sabancı ise bu mesaja, “Canım kızım. Sağlıkla, hep beraber inşallah” sözleriyle karşılık verdi.

HANDE ERÇEL’E GÖNDERME! SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Öte yandan oğlu Hakan Sabancı’nın Hande Erçel ile yaşadığı aşkı onaylamayan Arzu Sabancı, çıkan ayrılık söylentilerinin üzerine “Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak sonradan öğrendik” açıklamasında bulunmuştu.

Arzu Hanım’ın gelini Nazlı Sabancı ile verdiği samimi pozlar ise Erçel’e gönderme olarak yorumlandı.

