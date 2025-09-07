Eski Mutfak Havlularını İlk Günkü Haline Çeviriyor: Bayram Temizliği Yapılmış Gibi Oluyor

Mutfakların vazgeçilmez eşyalarından olan havlular, yoğun kullanım nedeniyle kısa sürede kir, yağ ve çeşitli lekelerle kaplanıyor. Peki eski mutfak havluları nasıl temizlenir? İşte yöntemi...

Zamanla sararan ya da temiz görünümünü kaybeden havluları düzenli yıkamak çoğu zaman yeterli olmuyor. Ancak ev hanımlarının yıllardır uyguladığı bazı yöntemler, en eski havluları bile yeniden bembeyaz yapabiliyor. İşte eskimiş mutfak havlularını ilk günkü haline çeviren o yöntem:

ESKİ HAVLULAR NASIL TEMİZLENİR?

Hardallı karışım:
10 litre sıcak suya 2 yemek kaşığı kuru hardal, 1 yemek kaşığı yağ ve 2 yemek kaşığı çamaşır deterjanı ekleniyor. Bu karışımda 10-12 saat bekletilen havlular, önce soğuk sonra sıcak suda durulandığında eski beyazlığını geri kazanıyor.

Sitrik asit ile temizlik:
Özellikle yemek lekelerinde etkili olan bu yöntem için önce havlu sabunla yıkanıyor, ardından lekeli bölgelere sitrik asit serpilerek 1 saat bekletiliyor. Sonrasında soğuk suyla durulama yapıldığında şarap, pancar veya meyve lekeleri kolayca çıkıyor.

Amonyak yöntemi:
Çay ve kahve lekelerine karşı kullanılan bu yöntem için amonyak ve su 1:1 oranında karıştırılıyor. Lekeli bölgeye uygulandıktan sonra 1 saat bekletiliyor, ardından sabunlu suda yıkanıyor. Böylece koyu içecek lekeleri yok oluyor.

Bulaşık deterjanı ile yağ lekesi çıkarma:
Sıcak suya eklenen bulaşık deterjanı, özellikle yağlı kirleri çözmede etkili oluyor. Havlular bu karışımda 2-3 saat bekletildikten sonra yıkanıyor ve temiz bir görünüme kavuşuyor.

HAVLULARDA SARARMA VE LEKELENMELER NASIL ÖNLENİR?

Havluları ıslak bırakmamak gerekiyor, çünkü nem bakteri oluşumunu hızlandırıyor.

Çok kirlenmeden yıkamak, inatçı lekelerin oluşmasını engelliyor.

Ayda bir kez karbonat veya sabunla kaynatmak, hem hijyen sağlıyor hem de havluların beyazlığını koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
temizlik
