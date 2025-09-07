Kuyumcular Gram Altın ve Çeyrek Altın İçin Çarpıcı Rakamı Duyurdu: 1 Ay İçinde Görecek....

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’da uzun yıllardır sarraflık yapan Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, gram altının önümüzdeki haftalarda 5 bin lirayı, yıl sonuna kadar ise 6 bin lirayı bulabileceğini söyledi. Güney’e göre çeyrek altın da 10 bin liraya ulaşacak.

'1 AY İÇİNDE 5 BİN LİRAYI GÖRECEK'

Son dönemde art arda rekor kıran altının güvenli liman olmaya devam ettiğini belirten Güney, “Altın, 3 bin TL olacak dedik ve çok kısa bir süre sonra 3 bin TL oldu. Şimdi ise çok gecikmeden ve bir ay kadar bir süre içerisinde tahminimiz 5 bin TL olur” dedi.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN LİRAYI GEÇECEK

Altının özellikle düğün sezonunda büyük talep gördüğünü vurgulayan Güney, çeyrek altının da yıl sonuna doğru 10 bin lirayı bulabileceğini belirtti. Güney, "Bu yılın sonuna doğru gelindiğinde altın fiyatının 6 bin TL olacağını ve dolayısıyla da altın çeyrek fiyatının 10 bin TL ifade edileceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

UZMANDAN ALTIN YATIRIMCISINA ÖNERİ

Altın almayı düşünenlere önerilerde bulunan Güney, “Altın yatırımcılarına genellikle işçiliksiz dediğimiz bilezikleri tavsiye ediyoruz. Sarrafiyeler konusunda; tüm altın, yarım altın, çeyrek altın bölümü de yine aynı şekilde yatırım altına olarak bulunmaktadır. Paketlenmiş 24 ayar ürünler de yatırım altını olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.

Kaynak: İHA