Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek! Ünlü Ekonomist Üstüne Basa Basa Açıkladı: Yüzde Yüz Kazandırıyor

Türk lirasını yatırıma dönüştürmek isteyen yatırımcılar gözünü arsa, döviz ve altına çevirmiş durumda. Peki en iyi yatarım hangisi? Ekonomist Mert Başaran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Arsa yatırımının kazandırdığını ifade eden uzman isim, "Konumdan çok, fiyat belirleyicidir." diyerek işin püf noktalarını paylaştı. İşte arsa yatırımında dikkat edilmesi gereken noktalar...

Son Güncelleme:
Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek! Ünlü Ekonomist Üstüne Basa Basa Açıkladı: Yüzde Yüz Kazandırıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye geneli arsa yatırımlarına ilgi artışa geçmiş durumda. Özellikle konut fiyatlarındaki artış ve son dönemdeki deprem olayları vatandaşları arsa yatırımına itmiş durumda. Yatırımda bulunmak isteyen kişilere tavsiyelerde bulunan Ekonomist Mert Başaran, özellikle fiyat-performans dengesine dikkat çekerek, doğru fiyatla alınan arsaların nerede olursa olsun ciddi kazanç sağlayabileceğini belirtti.

ARSA ALIMINDA KONUM MU ÖNEMLİ FİYAT MI?

Genelde arsa yatırımı yapanların tek baktığı şey konumu oluyor ancak bu belirleyici bir faktör değildir. "Eğer metrekare birim fiyatı çok uygunsa, o arsanın değeri kısa sürede yükselebilir" diyen Başaran, yatırımcılara fırsat yaratacak fiyatları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek! Ünlü Ekonomist Üstüne Basa Basa Açıkladı: Yüzde Yüz Kazandırıyor - Resim : 1

DEĞERENİN ÜZERİNDE SAKIN ALMAYIN

Başaran, yatırım yaparken yüksek meblağlara dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlattı. Konumu kötü olan ancak fahiş fiyata satılan arsaların ileride zarar doğurabileceğini belirten Başaran, “Gerçek değerinin çok üstünde alım yapılırsa, yatırım uzun vadede de kazandırmayabilir” açıklamasında bulundu.

'YÜZDE YÜZ KAZANDIRIYOR'

Başaran, “Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde metrekare fiyatı 5 TL olan bir arsayı alırsanız ve bu fiyat 8 TL’ye yükselirse, bu yüzde 60’lık bir kazanç anlamına gelir” diyerek basit bir hesapla bile arsa yatırımının ne kadar kârlı olabileceğini ortaya koydu. Başaran, en kritik unsurun piyasanın altındaki fiyatlardan arsa bulabilmek olduğunu aktardı.

Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek! Ünlü Ekonomist Üstüne Basa Basa Açıkladı: Yüzde Yüz Kazandırıyor - Resim : 2

“Konum elbette önemlidir, ancak esas mesele potansiyeldir” diyen Başaran, arsa yatırımcılarına şu öneride bulundu:

“Arsa alırken çevresel gelişmeleri, imar durumunu ve altyapı planlarını inceleyin. Ancak bunların hepsinden önce, o arsanın güncel piyasa değeriyle kıyaslamasını yaparak karar verin.”

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yatırım Dolar Haber
Son Güncelleme:
Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı
Simit de Lüks Oldu! 'Artık Yiyemeyeceğiz' Simit de Lüks Oldu! 'Artık Yiyemeyeceğiz'
7 Günde Büyük Kazandırdı: Yatırımcısı Havalara Uçtu 7 Günde Büyük Kazandırdı: Yatırımcısı Havalara Uçtu
İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Sadece O Bölgeyi İşaret Etti İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!
Dışarı Çıkacaklar Bir Daha Düşünün! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
CHP'li Vekillerin Mutlu Günü: Özgür Özel Nikah Şahidi Oldu CHP'li Vekillerin Mutlu Günü... Özgür Özel Nikah Şahidi
EuroBasket'te Mucize! Finlandiya Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı EuroBasket'te Mucize! Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı