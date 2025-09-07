Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek! Ünlü Ekonomist Üstüne Basa Basa Açıkladı: Yüzde Yüz Kazandırıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye geneli arsa yatırımlarına ilgi artışa geçmiş durumda. Özellikle konut fiyatlarındaki artış ve son dönemdeki deprem olayları vatandaşları arsa yatırımına itmiş durumda. Yatırımda bulunmak isteyen kişilere tavsiyelerde bulunan Ekonomist Mert Başaran, özellikle fiyat-performans dengesine dikkat çekerek, doğru fiyatla alınan arsaların nerede olursa olsun ciddi kazanç sağlayabileceğini belirtti.

ARSA ALIMINDA KONUM MU ÖNEMLİ FİYAT MI?

Genelde arsa yatırımı yapanların tek baktığı şey konumu oluyor ancak bu belirleyici bir faktör değildir. "Eğer metrekare birim fiyatı çok uygunsa, o arsanın değeri kısa sürede yükselebilir" diyen Başaran, yatırımcılara fırsat yaratacak fiyatları takip etmeleri çağrısında bulundu.

DEĞERENİN ÜZERİNDE SAKIN ALMAYIN

Başaran, yatırım yaparken yüksek meblağlara dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlattı. Konumu kötü olan ancak fahiş fiyata satılan arsaların ileride zarar doğurabileceğini belirten Başaran, “Gerçek değerinin çok üstünde alım yapılırsa, yatırım uzun vadede de kazandırmayabilir” açıklamasında bulundu.

'YÜZDE YÜZ KAZANDIRIYOR'

Başaran, “Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde metrekare fiyatı 5 TL olan bir arsayı alırsanız ve bu fiyat 8 TL’ye yükselirse, bu yüzde 60’lık bir kazanç anlamına gelir” diyerek basit bir hesapla bile arsa yatırımının ne kadar kârlı olabileceğini ortaya koydu. Başaran, en kritik unsurun piyasanın altındaki fiyatlardan arsa bulabilmek olduğunu aktardı.

“Konum elbette önemlidir, ancak esas mesele potansiyeldir” diyen Başaran, arsa yatırımcılarına şu öneride bulundu:

“Arsa alırken çevresel gelişmeleri, imar durumunu ve altyapı planlarını inceleyin. Ancak bunların hepsinden önce, o arsanın güncel piyasa değeriyle kıyaslamasını yaparak karar verin.”

Kaynak: Haber Merkezi