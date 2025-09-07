Özgür Erdursun 'Üst Sınırdan' Konuştu! En Düşük Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erdursun, katıldığı SZC TV yayınında yaptığı değerlendirmede, asgari ücretin 2026 yılında en fazla 26 bin 500 lira seviyesinde kalabileceğini ifade etti. Erdursun, “Yıl sonunda da büyük ihtimalle yüzde 30 civarında yüzde 28 yüzde 30 enflasyon çıkacak ve hükümet yetkilileri diyecek ki, 'biz enflasyonu bakın size ezdirmedik. Ocak 2025'te aylığınıza yapmış olduğumuz artış doğrultusunda bir enflasyon çıktı' denilecek. 2026 yılındaki hedef yüzde 12'lerde. Bu hedef doğrultusunda da artış yapabilirler” diye konuştu.

'26 BİN 500'E ULAŞABİLİR'

Söz konusu hedefin bir miktar daha fazla olduğunu düşünen Erdursun, en fazla yüzde 20'lere ulaşabileceğini; ancak daha azı da olabileceğini belirtti. SGK uzmanı, asgari ücretin üst sınır olarak en fazla 26 bin 500'lerde kalabileceğini ancak daha azı da olabileceğini yineledi.

'HÜKÜMET GERİ ALACAK'

Erdursun, yalnızca asgari ücret değil, emekli maaşları için de beklentilerini paylaştı. En düşük emekli aylığının 19 bin liraya ulaşmayacağını, ortalama emekli aylıklarının ise 20 bin liranın altında kalacağını öngördü. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zamların SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla daha yüksek görüneceğini belirten Erdursun, “Memur ve memur emeklerine önden peşine olarak veriliyor artış. Biraz yüksek gibi gözüküyor ama Temmuz ayı gelindiğinde o fazladan verileni Temmuz ayında geri alacak hükümet” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETLİNİN GÖZÜ OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

2025’in ikinci yarısına girilmesiyle birlikte, asgari ücretlinin Ocak 2026’da yapılacak artışa odaklandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre enflasyon hedefleri ve hükümetin ekonomik programı, zam oranlarının belirlenmesinde belirleyici olacak.

Kaynak: Haber Merkezi