Özgür Erdursun 'Üst Sınırdan' Konuştu! En Düşük Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi

2025 yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tartışmaları yeniden gündeme taşındı. Zam oranı konusunda farklı senaryolar dile getirilirken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Özgür Erdursun 'Üst Sınırdan' Konuştu! En Düşük Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erdursun, katıldığı SZC TV yayınında yaptığı değerlendirmede, asgari ücretin 2026 yılında en fazla 26 bin 500 lira seviyesinde kalabileceğini ifade etti. Erdursun, “Yıl sonunda da büyük ihtimalle yüzde 30 civarında yüzde 28 yüzde 30 enflasyon çıkacak ve hükümet yetkilileri diyecek ki, 'biz enflasyonu bakın size ezdirmedik. Ocak 2025'te aylığınıza yapmış olduğumuz artış doğrultusunda bir enflasyon çıktı' denilecek. 2026 yılındaki hedef yüzde 12'lerde. Bu hedef doğrultusunda da artış yapabilirler” diye konuştu.

Özgür Erdursun 'Üst Sınırdan' Konuştu! En Düşük Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi - Resim : 1

'26 BİN 500'E ULAŞABİLİR'

Söz konusu hedefin bir miktar daha fazla olduğunu düşünen Erdursun, en fazla yüzde 20'lere ulaşabileceğini; ancak daha azı da olabileceğini belirtti. SGK uzmanı, asgari ücretin üst sınır olarak en fazla 26 bin 500'lerde kalabileceğini ancak daha azı da olabileceğini yineledi.

Özgür Erdursun 'Üst Sınırdan' Konuştu! En Düşük Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi - Resim : 2

'HÜKÜMET GERİ ALACAK'

Erdursun, yalnızca asgari ücret değil, emekli maaşları için de beklentilerini paylaştı. En düşük emekli aylığının 19 bin liraya ulaşmayacağını, ortalama emekli aylıklarının ise 20 bin liranın altında kalacağını öngördü. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zamların SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla daha yüksek görüneceğini belirten Erdursun, “Memur ve memur emeklerine önden peşine olarak veriliyor artış. Biraz yüksek gibi gözüküyor ama Temmuz ayı gelindiğinde o fazladan verileni Temmuz ayında geri alacak hükümet” diye konuştu.

Özgür Erdursun 'Üst Sınırdan' Konuştu! En Düşük Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi - Resim : 3

ASGARİ ÜCRETLİNİN GÖZÜ OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

2025’in ikinci yarısına girilmesiyle birlikte, asgari ücretlinin Ocak 2026’da yapılacak artışa odaklandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre enflasyon hedefleri ve hükümetin ekonomik programı, zam oranlarının belirlenmesinde belirleyici olacak.

Kuyumcular Gram Altın ve Çeyrek Altın İçin Çarpıcı Rakamı Duyurdu: 1 Ay İçinde Görecek....Kuyumcular Gram Altın ve Çeyrek Altın İçin Çarpıcı Rakamı Duyurdu: 1 Ay İçinde Görecek....Ekonomi

7 Günde Büyük Kazandırdı: Yatırımcısı Havalara Uçtu7 Günde Büyük Kazandırdı: Yatırımcısı Havalara UçtuEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emekli maaşı Asgari Ücret Özgür Erdursun
En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu
Tren Değil Uzak Mekiği! Bileti 821 Bin Liradan Başlıyor... Zenginlerin Yeni Hobisi Bileti 821 Bin Liradan Başlıyor
Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek! Ünlü Ekonomist Üstüne Basa Basa Açıkladı: Yüzde Yüz Kazandırıyor Buraya Yatırım Yapan Köşeyi Dönecek
Kuyumcular Gram Altın ve Çeyrek Altın İçin Çarpıcı Rakamı Duyurdu: 1 Ay İçinde Görecek.... Gram ve Çeyrek Altın İçin Çarpıcı Rakam! 1 Ay İçinde...
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? '21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo
Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı: Mahkemeden Mutlak Butlan Kararı Gelirse Ne Olacak? Yeni Parti Kuracak mı? Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı