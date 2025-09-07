Ebru Yaşar Kayseri’ye Damga Vurdu! Unutulmaz Konsere On Binlerce Kişi Akın Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin açılış gecesinde sahne alarak binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen konserde Ebru Yaşar, hem sevilen şarkılarıyla hem de söylediği türkülerle dinleyicilere müzik dolu bir gece sundu.

Ebru Yaşar'ın Kayseri'deki konserinden bir fotoğraf

ON BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Festivalin ilk gününde sahneye çıkan Yaşar, güçlü sesi ve zengin repertuvarıyla alkış topladı. Alanı dolduran on binlerce hayranıyla coşkulu bir buluşma yaşayan sanatçı, sahnedeki samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar

"BÜYÜK BİR ONUR"

Konser sırasında duygularını dile getiren Ebru Yaşar, “Bu kadar kalabalık bir topluluğun karşısında olmak büyük bir onur. O kadar heyecanlıyım ki hâlâ bacaklarım titriyor. Bize böyle kalabalıklar yakışır çünkü birbirimizi çok özledik” sözleriyle dinleyicilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA