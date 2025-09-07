Ebru Yaşar Kayseri’ye Damga Vurdu! Unutulmaz Konsere On Binlerce Kişi Akın Etti

Konserlerindeki performansı ile hayranlarının beğenisini kazanan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Kayseri’de Kültür Yolu Festivali'ne damga vurdu. Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi, on binlerce kişi konserde unutulmaz anlar yaşadı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin açılış gecesinde sahne alarak binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen konserde Ebru Yaşar, hem sevilen şarkılarıyla hem de söylediği türkülerle dinleyicilere müzik dolu bir gece sundu.

Ebru Yaşar Kayseri’ye Damga Vurdu! Unutulmaz Konsere On Binlerce Kişi Akın Etti - Resim : 1
Ebru Yaşar'ın Kayseri'deki konserinden bir fotoğraf

ON BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Festivalin ilk gününde sahneye çıkan Yaşar, güçlü sesi ve zengin repertuvarıyla alkış topladı. Alanı dolduran on binlerce hayranıyla coşkulu bir buluşma yaşayan sanatçı, sahnedeki samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Ebru Yaşar Kayseri’ye Damga Vurdu! Unutulmaz Konsere On Binlerce Kişi Akın Etti - Resim : 2
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar

"BÜYÜK BİR ONUR"

Konser sırasında duygularını dile getiren Ebru Yaşar, “Bu kadar kalabalık bir topluluğun karşısında olmak büyük bir onur. O kadar heyecanlıyım ki hâlâ bacaklarım titriyor. Bize böyle kalabalıklar yakışır çünkü birbirimizi çok özledik” sözleriyle dinleyicilerine teşekkür etti.

Ebru Yaşar Kayseri’ye Damga Vurdu! Unutulmaz Konsere On Binlerce Kişi Akın Etti - Resim : 3

Ebru Yaşar Nevşehir’de Tarih Yazdı… On Binler Tek Yürek Oldu, Sözleri Büyük Alkış AldıEbru Yaşar Nevşehir’de Tarih Yazdı… On Binler Tek Yürek Oldu, Sözleri Büyük Alkış AldıMagazin

Ebru Yaşar Kıbrıs’ı Salladı! Sesi ve Güzelliğiyle Mest EttiEbru Yaşar Kıbrıs’ı Salladı! Sesi ve Güzelliğiyle Mest EttiMagazin

Kaynak: İHA

Etiketler
Ebru Yaşar Kayseri Konser
Son Güncelleme:
Manifest Grubu'nun Yıldızı Lidya Pınar Aşka Geldi! Ünlü Oyuncu Kaan Miraç Sezen İle Romantik Poz Manifest'in Yıldızı Aşkını İlan Etti
Serenay Sarıkaya’dan Duygulandıran Destek Çağrısı! 'Ayşe Barım Ölmesin' Sarıkaya’dan 'Ayşe Barım' Çağrısı
Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: 25 Yaşındaki Milli Stoper Süper Lig Devine Gidiyor Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü
Instagram Tarihinde Bir İlk! Türk İçerik Üreticinin Videosu Dünyada Viral Oldu: İzleyen Pamuk Gibi Oluyor Instagram Tarihinde Bir İlk
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
Kayyım Olarak İl Binasına Gidecekti... CHP'den Talimat Gitti, Gürsel Tekin'i Böyle Durduracaklar CHP Gürsel Tekin'i Böyle Durduracak
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? '21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo
6 Dakika Arayla 2 Deprem! Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi