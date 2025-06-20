Kızılcık Şerbeti'nde Deprem! Hepsi Diziden Ayrıldı
Televizyonun en çok izlenen projelerinden olan Kızılcık Şerbeti dizisinde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sezon finali yapan diziden dört oyuncunun daha ayrıldığı öğrenildi.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla eylül ayında ekranlara geri dönecek. Dizide sezon finaliyle, Meri’ye hayat veren Şebnem Bozoklu, final sonrası da Metehan'ı canlandıran Rahimcan Kapkap kadrodan ayrıldı.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; iddialı projeye dört oyuncunun daha veda edeceği söylenirken, bu isimler belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin Gökhan’ı Hasan Emre Avcı, Leman’ı Sevim Erdoğan, Kayhan’ı Soydan Soydaş ve "bıyıklı" lakaplı Haluk’u Erol Erarslan da diziden ayrılıyor.
Dizinin hayranları, kadrodaki değişikliklerle beraber hikayenin ne yöne evrileceğini merakla bekliyor.