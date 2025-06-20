Kızılcık Şerbeti'nde Deprem! Hepsi Diziden Ayrıldı

Televizyonun en çok izlenen projelerinden olan Kızılcık Şerbeti dizisinde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sezon finali yapan diziden dört oyuncunun daha ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: birsenaltuntas.com

Kızılcık Şerbeti Dizi
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Kızılcık Şerbeti'nde Deprem! Hepsi Diziden Ayrıldı - Resim: 1

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla eylül ayında ekranlara geri dönecek. Dizide sezon finaliyle, Meri’ye hayat veren Şebnem Bozoklu, final sonrası da Metehan'ı canlandıran Rahimcan Kapkap kadrodan ayrıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Deprem! Hepsi Diziden Ayrıldı - Resim: 2

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; iddialı projeye dört oyuncunun daha veda edeceği söylenirken, bu isimler belli oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nde Deprem! Hepsi Diziden Ayrıldı - Resim: 3

Kızılcık Şerbeti'nin Gökhan’ı Hasan Emre Avcı, Leman’ı Sevim Erdoğan, Kayhan’ı Soydan Soydaş ve "bıyıklı" lakaplı Haluk’u Erol Erarslan da diziden ayrılıyor.

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Kızılcık Şerbeti'nde Deprem! Hepsi Diziden Ayrıldı - Resim: 4

Dizinin hayranları, kadrodaki değişikliklerle beraber hikayenin ne yöne evrileceğini merakla bekliyor.

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