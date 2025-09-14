Finalini Bildiğiniz Diziyi Neden Tekrar İzliyorsunuz? Bilim İnsanları Korkutan Sırrı Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilim insanları, her sahnesini ezbere bildiği dizileri defalarca izlemekten sıkılmayanları endişelendiren bir keşfe imza attı.

"DERİN BİR PSİKOLOJİK İHTİYAÇ"

Bu davranışın, yalnızca geçmişe özlemle açıklanamayacağını söyleyen bilim insanları bunun psikolojik yönüne dikkat çekti. Yeni yapılan araştırmalar, tekrar dizi izleme alışkanlığının, aslında derin bir psikolojik ihtiyaca işaret ettiğini ortaya koydu.

Zaman zaman yeni içerikler keşfetmek yerine, bilinen dizilere dönmeyi tercih edenlerin sayısı son zamanlarda arttı.

BEYİN BELİRSİZLİĞİ SEVMİYOR

Uzmanlara göre insan zihni, öngörülemeyen durumlar karşısında stres yaşıyor. Daha önce izlenmiş bir diziyi yeniden açmak ise, kişinin karşılaşacağı her sahneyi bilmesi nedeniyle bir tür ‘kontrollü konfor alanı’ oluşturuyor. Sonunu bildiğiniz bir hikâye, beklenmedik sürprizler barındırmadığı için izleyiciye psikolojik bir rahatlık sağlıyor.

YALNIZLIĞI AZALTIYOR

Araştırmalar, tekrar izlenen dizilerin sadece içerikleriyle değil, karakterleriyle de izleyiciler arasında duygusal bağ kurduğunu gösteriyor. Sevilen karakterler eski dostlar” gibi görülüyor. Bu da özellikle yalnızlık hissinin yoğunlaştığı dönemlerde bir tür duygusal destek sağlıyor. Pandemi döneminden bu yana bu tür izleme alışkanlıklarında artış gözlemlenmesi de bu durumu destekliyor.

"ZARARLI DEĞİL AMA DENGE ŞART"

Psikologlar, sevilen dizilere dönmenin zihinsel bir kaçış yolu olduğunu ve bu alışkanlığın kişiye duygusal istikrar sağlayabileceğini belirtti. Uzman görüşüne göre en sağlıklı yaklaşım, tanıdık dizilerin sunduğu güven hissini ara sıra yaşamak; fakat aynı zamanda yeni yapımlara da açık kalmak.

Kaynak: Haber Merkezi