Bursa'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'da gece saatlerinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Polis, saldırgan ya da saldırganları arıyor.

Bursa'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Pırıltı Sokak'ta, saat 3.30 sıralarında, Lütfü E. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar tabanca ile karşılıklı ateş açtı. Lütfü E. vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, ise kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

