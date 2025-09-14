Aydın'da Kan Donduran Olay: Baba ile 14 Yaşındaki Kızını Silahla Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir ülkedeki şiddet olaylarının yaygınlaşması toplumdaki tedirginliği artırırken, son olarak Aydın'ın Germencik ilçesindeki Neşetiye Mahallesi’nde, saat 00.00 sıralarında kan donduran bir saldırı meydana geldi.

SALDIRGAN KAÇTI

Hüseyin T. (35) ile Bayram İrgi (45) arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Hüseyin T., Bayram İrgi ve 14 yaşındaki kızı Güler’e tabancaya ateş etti. Baba-kız yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA-KIZ HASTANEDE

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, olay yerinden kaçan Hüseyin T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA