İstanbul'da Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde motosikletli iki kişi, silahlı saldırı gerçekleştirdi.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesine öğle saatlerine gelen motosikletli iki şüpheli, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi.
Olayda bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
