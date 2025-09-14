Aşkın Nur Yengi’den Eski Eşi Haluk Bilginer’e Büyük Şok! Eski Defterleri Açtı, İtirafları Peş Peşe Sıraladı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Aşkın Nur Yengi’nin eski eşi oyuncu Haluk Bilginer’e söylediği sözler Harbiye konserine damga vurdu. Ünlü sanatçı “Haluk bana 6 yıl dayanabildi!” diye seslendi. Yengi, Bilginer'e "Bir daha düşünelim istersen" dedi.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Aşkın Nur Yengi, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, sahneye ilk adımını attığı Harbiye anısını paylaşarak geçmişe kısa bir yolculuk yaptı.

Aşkın Nur Yengi’den Eski Eşi Haluk Bilginer’e Büyük Şok! Eski Defterleri Açtı, İtirafları Peş Peşe Sıraladı - Resim : 1

Yengi, “Meslek hayatımda ilk Harbiye'de sahneye çıktım, sadece 10 şarkım vardı. İnsanlar tekrar sahneye çıkmamı istedi, ben de o 10 şarkıyla sahneye çıkıp söyledim. O günden bugüne kim bilir kaç albüm, kaç şarkı yaptık ve hâlâ buradayız” dedi.

KIZI NAZLI'DAN SÜRPRİZ

Kızı Nazlı’nın da müziğe ilgisinden bahseden Yengi, kızının sesinin çok güzel olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı “Daha önce bir konserde sürpriz bir şekilde sahneye çıkmıştı. Aslında hazırlıklı değildi ama ablasını kıramadığı için çıktı. Hayır diyemez benim kızım” diyerek o anı tebessümle anlattı.

Aşkın Nur Yengi’den Eski Eşi Haluk Bilginer’e Büyük Şok! Eski Defterleri Açtı, İtirafları Peş Peşe Sıraladı - Resim : 2

HALUK BİLGİNER'E ESPİRİLİ SÖZLER

Konser sırasında seyirciler arasındaki bir çiftin 25. evlilik yıldönümünü kutladığını öğrenen sanatçı, sahneden esprili bir göndermede bulundu. Yengi’nin “Bunca yılı nasıl geçirdiniz? Haluk bana 6 yıl dayanabildi!” sözleri salonda kahkahalara neden oldu.

Aşkın Nur Yengi’den Eski Eşi Haluk Bilginer’e Büyük Şok! Eski Defterleri Açtı, İtirafları Peş Peşe Sıraladı - Resim : 3

Seyirciler arasında yer alan eski eşi Haluk Bilginer’e de seslenen Yengi, esprilerine şöyle devam etti:

“Bir gün senden intikam alacağımı söylemiştim. Bir daha düşünelim istersen. Ben senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, ‘Göğsümle, başımla’ diyorsun” ifadeleriyle izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Aşkın Nur Yengi’den Eski Eşi Haluk Bilginer’e Büyük Şok! Eski Defterleri Açtı, İtirafları Peş Peşe Sıraladı - Resim : 4

Kaynak: Haber Merkezi

