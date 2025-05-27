Boşanacakları Öne Sürülen Sabancı Çiftiyle İlgili Yeni İddia; Evleri Ayırdılar mı?

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bir kez daha 29 yıllık evliliğin bitmek üzere olduğunu yazdı. Ali Sabancı'nın, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sergisine gitmediği öğrenildi. Öte yandan, Ali Sabancı'nın kendisine yeni bir daire tuttuğu ve evleri ayırmak üzere oldukları öne sürüldü.