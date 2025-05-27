Boşanacakları Öne Sürülen Sabancı Çiftiyle İlgili Yeni İddia; Evleri Ayırdılar mı?
Geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddiasıyla gündem olan Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın evleri ayırdığı öne sürüldü. Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sergisine gitmemesi de ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Kaynak: Günaydın
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, ölümden dönmüştü.
Korkunç kazanın ardından yüzü parçalanan Vuslat Doğan Sabancı peş peşe 3 estetik operasyon geçirmiş, Ali Sabancı ise 11 kez ameliyat masasına yatmıştı. Zor günleri geride bırakan çiftle ilgili geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddiası gündeme gelmişti.
Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bir kez daha 29 yıllık evliliğin bitmek üzere olduğunu yazdı. Ali Sabancı'nın, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sergisine gitmediği öğrenildi. Öte yandan, Ali Sabancı'nın kendisine yeni bir daire tuttuğu ve evleri ayırmak üzere oldukları öne sürüldü.