Tüm Gözler Onlardaydı… Manifest’ten Dikkat Çeken Paylaşım, ‘Yakında’

Son zamanlarda konser görüntüleri ve haklarında başlatılan soruşturmayla adından söz ettiren Manifest grubu, bu kez sevenlerine müjdeli haber verdi. Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni bir şarkı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

TÜRKİYE TURNESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta sahne alan Manifest, konser sırasında sergilediği danslar ve sahne şovları nedeniyle “hayasızca hareketler” ile “teşhircilik” suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından grup üyeleri, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili görüntülere, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim kısıtlaması getirilmiş ve grubun Türkiye turnesi iptal edilmişti.

YENİ ŞARKI MÜJDESİNİ DUYURDULAR

Bugün grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “‘rüya’ yakında…” ifadelerine yer verildi.

