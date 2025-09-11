Konserleri Peş Peşe İptal Edilmişti... Manifest Kızlarından Flaş Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manifest grubu üyelerinden flaş bir karar geldi. Peş peşe konserleri iptal edilen Manifest Türkiye turnesini iptal etti. Manifest'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haftalar önce biletleri tükenen Türkiye turnemiz iptal olmuştur. Seyircimize ilgisi ve sevgisi için teşekkür ederiz" denildi.

NE OLMUŞTU?

6 Eylül 2025 tarihinde Şişli'de bulunan KüçükÇiftlik Park’ta halka açık şekilde sahne alan "Manifest" adlı müzik grubunun konseri sırasında gerçekleşen bazı sahne performansları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Grubun sahnede gerçekleştirdiği şarkı ve dans gösterilerinin, ahlaki değerlere ve toplumsal edep anlayışına aykırı olduğu iddia edildi.

Söz konusu eylemlerin, özellikle çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu öne sürülerek, toplamda 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 6’sı grup üyesi, biri ise konser sırasında sahneye çıkan bir katılımcı olarak kayıtlara geçti.

ASLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı. Ancak haklarında, yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli olarak karakola imza verme yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.

