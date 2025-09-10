Manifest Konseri İçin Bir Karar Daha: Yurt Dışı Yasağından Sonra Şimdi de Bu... Gerekçe Milli Güvenlik!

Manifest grubunun Küçükçiftlik Park konserine ait görüntülerin “milli güvenlik” gerekçesiyle erişime engellendiği iddia edildi. Dün ise grup üyeleri hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve düzenli imza kararı verilmişti.

Son Güncelleme:
6 Eylül 2025'te İstanbul Küçükçiftlik Park'ta verdikleri +18 yaş sınırlı ilk konserleri büyük tartışma yarattı. Sahne kıyafetleri ve dans gösterileri sosyal medyada viral oldu, hem övgü hem eleştiri aldı. Bu olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun üyeleri hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı. Dün ise grubun üyeleri ifade verdi; mahkeme yurt dışı çıkış yasağı ve düzenli imza ile adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı.

BİR YASAK DAHA!

Bu kararın ardından dikkat çeken bir karar daha geldi. Manifest konserine ait görüntülerin paylaşıldığı X gönderilerinin Ankara 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Eylül 2025 tarihli ve 2025/10053 sayılı kararıyla erişime engellendiği iddia edildi. Erişim engeline "milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması"nın gerekçe gösterildiği öne sürüldü.

Manifest
Son Güncelleme:
