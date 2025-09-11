Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den Mektup: 'Ben Kurban Değil Muhatabım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin eylül ayı birinci birleşimi Saraçhane’de gerçekleşti. Oturum sırasında söz alan İBB ve Beyoğlu Belediye Meclisi'nin CHP’li üyesi Ezgi Akgül, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in meclis üyelerine hitaben yazdığı mektubu okudu.

İnan Güney, mektubunda 30 yıllık bir yönetim geleneği sonrasında göreve geldiklerini hatırlatarak "30 yıllık bir saltanata son vermenin ve bir buçuk yıldır yalansız, hilafsız Beyoğlu’na hizmet etmenin gururuyla Silivri’de haksız yere tutuluyorum. Ben bir kurban değil, bir muhatap olduğumu biliyorum. Halkına hizmet etmenin suç sayıldığı bir düzende dahi geri durmayacağım" dedi.

'HALK ÇOCUKLARINA TEMİZ SU GÖTÜRDÜM'

Hayata geçirdiği projeleri hatırlatan Başkan Güney, “Emekli Evi, Emekçi Evleri ve Her Okula Su Sebili gibi çalışmalarla parası olmayan halk çocuklarının temiz suya erişim hakkını sağladığım için bu zalim çarkın muhatabı olduğumu biliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bekle Bizi İstanbul" şiirinden dizelere de mektubunda yer veren Güney, “Boşuna çekilmedi bunca acılar, bekle bizi İstanbul, bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi. Ben bir kurban değil, bir muhatap olduğumu biliyorum" dedi.

'KORKUYU KERBELA'DA BIRAKANLARDANIZ'

Silivri Cezaevi’nde tutulan diğer kişilerle dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Başkan Güney, "Korkuyu Kerbela’da bırakanlardanız, can korkusuyla yalvaranlar değil, ‘direne direne kazanacağız’ diyenleriz. Pir Sultan Abdal’ın izinden giderek ‘Yürü bre Hızır Paşa’ diyenleriz. Bir lokma bir hırka ile, alnımızın akı ile Silivri Zindanı’ndaki çilemizi doldurur, çıkarız; mücadelemize ve halkımıza hizmete kaldığımız yerden devam ederiz" sözleriyle mektubunu noktaladı.

