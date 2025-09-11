MSB Bir Ay Sonra Açıkladı: İskenderun'da 2 Asker Güneş Altında Kaldığı İçin Şehit Olmuş

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun'da şehit olan askerlerin adli tıp raporlarına ilişkin açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada "Şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir" denildi.

Son Güncelleme:
MSB Bir Ay Sonra Açıkladı: İskenderun'da 2 Asker Güneş Altında Kaldığı İçin Şehit Olmuş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hatay'da 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit olan iki asker için Adli Tıp Kurumu Raporu tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları iki askerin uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiğini bildirdi. Kusurlu personel için disiplin süreci başlatıldığı açıklandı.

MSB Bir Ay Sonra Açıkladı: İskenderun'da 2 Asker Güneş Altında Kaldığı İçin Şehit Olmuş - Resim : 1
İskenderun'da 25 Temmuz'da 2 asker şehit olmuştu

BİR AY SONRA AÇIKLAMA

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit düşen askerlerle ilgili idari tahkikatın ve Adli Tıp raporunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair sorular üzerine bakanlık kaynakları, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

MSB Bir Ay Sonra Açıkladı: İskenderun'da 2 Asker Güneş Altında Kaldığı İçin Şehit Olmuş - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Hatay'da 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 askerin önceki gün yüksek ateş şikayeti üzerine tedavi altına alındığı, erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan'ın şehit olduğu, diğer erlerin genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu duyurulmuştu.

Askerlerin ceza olarak güneş altında uzun süre bekletildiği iddiaları gündem olmuş ancak konuyla ilgili resmi açıklama gelmemişti.

MSB'den İsrail'in Katar Saldırısına İlişkin Flaş AçıklamaMSB'den İsrail'in Katar Saldırısına İlişkin Flaş AçıklamaGüncel

İskenderun’daki Asker Ölümleri Meclis’e Taşındı! Kritik 10 Soru: 'Kim Emretti, Kimler Uyguladı?'İskenderun’daki Asker Ölümleri Meclis’e Taşındı! Kritik 10 Soru: 'Kim Emretti, Kimler Uyguladı?'Güncel

İskenderun Şehitleri İçin Çok Vahim İddia: Güneş Altında 4 Saat Bekletildiler mi?İskenderun Şehitleri İçin Çok Vahim İddia: Güneş Altında 4 Saat Bekletildiler mi?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MSB Şehit
Son Güncelleme:
MSB'den İsrail'in Katar Saldırısına İlişkin Flaş Açıklama MSB'den İsrail'in Katar Saldırısına İlişkin Flaş Açıklama
Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı! Bugün İmzaya Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı!
Ankara Depremi Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'O Fay 7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir' Ankara Depremi Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'O Fay 7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir'
Halk Ozanına Akılalmaz Tuzak: 'Savcıma O Kadar Üzüldüm ki Merdivenden Ağlaya Ağlaya İndim' Halk Ozanına Akılalmaz Tuzak
11 Eylül’de Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 11 Eylül’de Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
İktidara Yakın Yazar Abdülkadir Selvi’den Çarpıcı Kulis! İBB Operasyonunda Murat Kapki’ye Kim Bilgi Sızdırdı? İBB Operasyonunda Murat Kapki’ye Kim Bilgi Sızdırdı?
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!