MSB Bir Ay Sonra Açıkladı: İskenderun'da 2 Asker Güneş Altında Kaldığı İçin Şehit Olmuş

Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hatay'da 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit olan iki asker için Adli Tıp Kurumu Raporu tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları iki askerin uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiğini bildirdi. Kusurlu personel için disiplin süreci başlatıldığı açıklandı.

İskenderun'da 25 Temmuz'da 2 asker şehit olmuştu

BİR AY SONRA AÇIKLAMA

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit düşen askerlerle ilgili idari tahkikatın ve Adli Tıp raporunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair sorular üzerine bakanlık kaynakları, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Hatay'da 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 askerin önceki gün yüksek ateş şikayeti üzerine tedavi altına alındığı, erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan'ın şehit olduğu, diğer erlerin genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu duyurulmuştu.

Askerlerin ceza olarak güneş altında uzun süre bekletildiği iddiaları gündem olmuş ancak konuyla ilgili resmi açıklama gelmemişti.

Kaynak: Haber Merkezi