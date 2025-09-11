İktidara Yakın Yazar Abdülkadir Selvi’den Çarpıcı Kulis! İBB Operasyonunda Murat Kapki’ye Kim Bilgi Sızdırdı?

İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’ye kim bilgi sızdırdı? İktidara yakın yazar, operasyona dair dikkat çeken bir kulisi köşesine taşıdı. İşte operasyon ‘gönül ilişkisiyle sızdı’ iddiasının detayları…

İktidara Yakın Yazar Abdülkadir Selvi’den Çarpıcı Kulis! İBB Operasyonunda Murat Kapki’ye Kim Bilgi Sızdırdı?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bu bir aşk hikayesi” başlıklı bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına dair çarpıcı detayları köşesine taşıdı.

Operasyonda tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonun önceden öğrenildiğini öne süren Selvi “Bu operasyon nereden sızdı?” dedi ve aldığı kulisleri paylaştı.

Yazısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açıklamalarına yer veren Abdulkadir Selvi, Gürlek’in “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu” ifadesini hatırlattı.

Murat Kapki’nin operasyonu nasıl öğrendiğine ve bağlantılarına dikkat çeken Selvi, gönül ilişkisiyle sızdığı iddiasını vurguladı.

Selvi, İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonu önceden öğrendikleri söyleniyor” dedi.

İBB operasyonunda tutuklanan iş insanı Murat Kapki

Soruşturmanın kritik detaylarının özel ilişkiler üzerinden dışarıya aktarıldığı iddiasını gündeme taşıyan Selvi “Murat Kapkı'nin kurtarılması için Ankara'da kimlerin kapılarının çalındığı ve bu kapıları çalanların kimler olduğu konusuna girmek istemiyorum. Bakarsınız zamanı gelince yazarım” diye belirtti.

NELER OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklanan iş insanı Murat Kapki, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında üçüncü kez ifade vermişti.

Kapki, ifadesinde soruşturmanın şüphelilerinden Murat Ongun'un Ramazan Bayramlarında Kültür AŞ kanalıyla bazı şirketlerden market kartı almak için para ya da market kartı gönderilmesini talep ettiğini öne sürmüştü.

Kapki, kendisinin de BVA olarak yılda 500 bin lira civarı parayı Kültür AŞ hesabına gönderdiğini söylemişti.

Kaynak: Hürriyet

