Ankara’da 4,1 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı geldi. Görür, depremin Çankırı Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirterek bu hattın 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline dikkat çekti.

Ankara’nın Kalecik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen deprem, yer bilimcilerin dikkatini yeniden bölgeye çevirdi. AFAD’ın verilerine göre saat 08.32’de yaşanan depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi. Yer kabuğunun 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başkent ve çevresinde kısa süreli paniğe yol açtı.

"BU FAY 7’YE VARAN DEPREM ÜRETEBİLİR"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, depremin Çankırı Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, "Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 büyüklüğünde sığ bir deprem oldu. Deprem, ters fay niteliği taşıyan Çankırı Fay Zonu üzerinde meydana geldi. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Depremi Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'O Fay 7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir' - Resim : 1

UZMANLARIN GÖZÜ ÇANKIRI FAY ZONU’NDA

Görür’ün açıklamaları, Ankara ve çevresinde aktif fay hatlarının oluşturabileceği risklere bir kez daha dikkat çekti. Bölgedeki hareketliliğin takip edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle Çankırı Fay Zonu’nun büyük ölçekli depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

İŞTE DEPREMİ ÖNCEDEN BİLDİREN UYGULAMALAR

Uluslararası Erken Uyarı ve Takip Uygulamaları

MyShake (UC Berkeley)
Kaliforniya’da geliştirildi. Telefonun sensörlerini kullanarak deprem dalgalarını tespit ediyor ve birkaç saniyelik uyarı verebiliyor.

Earthquake Network
Dünya genelinde kullanılan, kullanıcıların telefonlarındaki ivmeölçerlerden veri toplayarak sarsıntıları algılayan bir sistem.

LastQuake (EMSC)
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin uygulaması. Deprem meydana geldiğinde anında bildirim gönderiyor.

Türkiye’de Kullanılan Uygulamalar

AFAD Deprem Düdüğü

AFAD tarafından geliştirilmiş uygulama. Deprem anında yüksek sesli uyarı veriyor ve acil numaralara hızlı ulaşım sağlıyor.

Kandilli Rasathanesi Uygulamaları
Kandilli’nin resmi uygulaması olmasa da verilerini yansıtan bazı üçüncü parti uygulamalar mevcut. Deprem olduktan kısa süre sonra bildirim gönderiyor.

AFAD Acil
Deprem ve diğer afetlerde konum paylaşımı, toplanma alanı bilgisi ve acil durum butonları sağlıyor.

