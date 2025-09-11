Online Alışverişte Kriz Büyüdü: Fiyatlar İsyan Ettirdi! 10 Liralık Ürüne 79 Lira İsteniyor

Kargo ücretlerindeki fahiş artış hem tüketiciyi hem de e-ticaret firmalarını zorluyor. Ürün fiyatını aşan kargo bedelleri ve hafta sonu duraksayan hizmetler, sektörde büyük tepki çekiyor.

Son Güncelleme:
Online Alışverişte Kriz Büyüdü: Fiyatlar İsyan Ettirdi! 10 Liralık Ürüne 79 Lira İsteniyor
Türkiye’de hızla büyüyen e-Ticaret sektörü, lojistik tarafında yaşanan sorunlarla gündeme geliyor. Artan kargo ücretleri ve hizmetlerdeki aksaklıklar, hem tüketiciyi hem de işletmeleri zor durumda bırakıyor.

KARGO FİYATLARI ÜRÜNDEN DAHA PAHALI

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, Son dönemde düşük fiyatlı ürünlerde kargo masrafı, ürünün kendisini geçti. Örneğin 100 liralık bir tişört için 120 lira, 10 liralık bir kitap içinse 79 lira kargo ücreti talep ediliyor.

İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kilogramlık bir kolinin ücreti 600 ile 1.200 TL arasında değişirken, Çin’den İstanbul’a gelen aynı ağırlıktaki kargonun bedeli 1.200-1.500 TL seviyelerine ulaşıyor. Bu durum şehirlerarası gönderileri, neredeyse uluslararası taşımacılıkla aynı noktaya taşıdı.

HAFTA SONLARI HİZMET DURUYOR

Sorun sadece fiyat artışlarıyla sınırlı değil. Kargo şirketlerinin hafta sonları hizmet vermemesi, hem tüketicilerin hem de e-Ticaret şirketlerinin tepkisini büyütüyor. Cuma günü verilen siparişler pazartesiye kadar depolarda beklerken, firmalar bu durumun müşteri memnuniyetini olumsuz etkilediğini ve ticari kayıplara yol açtığını dile getiriyor.

SEKTÖR MALİYETLERİ GEREKÇE GÖSTERİYOR

Kargo şirketleri ise artan maliyetleri öne sürüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, personel giderleri ve işletme maliyetleri, sektörün yeni iş modellerine geçişini zorlaştırıyor. Bir kargo firması yöneticisi, hafta sonu için vardiya sistemini gündeme aldıklarını ancak mevcut maliyetlerle bunun kolay olmadığını belirtiyor.

5 TRİLYONLUK DEV PAZARDA DURAKLAMA

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği verilerine göre, e-Ticaret hacminin yıl sonunda 5 trilyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Türkiye’de her gün ortalama 10 milyon kargo taşınıyor, yılda ise 1,2 milyar gönderi tüketiciye ulaşıyor. 400 bine yakın kişiye istihdam sağlayan bu büyük sektörün hafta sonları neredeyse tamamen durması, uzmanlarca sürdürülemez bulunuyor.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Ticaret Bakanlığı ise tüketici lehine bir adım atmaya hazırlanıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren internet alışverişlerinde iade kargo ücretleri artık tüketiciden değil, doğrudan satıcı ya da sağlayıcıdan alınacak. Ancak uzmanlar, kalıcı çözüm için fiyat istikrarı ve hizmet sürekliliğini sağlayacak daha kapsamlı adımlar gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

