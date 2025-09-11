Rekorların Ardından Altında Düşüş! Gözler Kritik Verilere Çevrildi

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdıktan sonra güne hafif satıcılı başlasa da zirveye yakın seyrediyor. Yatırımcılar ABD’de açıklanacak enflasyon verisine ve Fed’in faiz kararına odaklanmış durumda. Yurt içinde ise gözler Merkez Bankası’nın faiz adımında olacak.

Rekorların Ardından Altında Düşüş! Gözler Kritik Verilere Çevrildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasaları haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başladı. Güne 3.649 dolardan açılan ons altın, yüzde 0,26 değer kaybıyla 3.631,55 dolara geriledi. Gram altın ise yurtiçinde 4.831 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ons altında 3.623 dolar seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması halinde fiyatın 3.591 dolara kadar geri çekilebileceğini belirtiyor. Yaşanan düşüş, dünkü verilerin parasal gevşeme beklentilerini artırmasına rağmen kar realizasyonu baskısı olarak değerlendiriliyor.

Rekorların Ardından Altında Düşüş! Gözler Kritik Verilere Çevrildi - Resim : 1

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Küresel piyasalarda gözler ABD’de TSİ 15.30’da açıklanacak Ağustos ayı tüketici enflasyon (TÜFE) verisine çevrilmiş durumda. Beklentiler, aylık yüzde 0,3 artış ve yıllık enflasyonun yüzde 2,7’den yüzde 2,9’a yükselmesi yönünde. Bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da işgücü piyasasına dair önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

Yatırımcıların en çok merak ettiği gelişmelerden biri de Fed’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı. Piyasalarda ağırlıklı beklenti 25 baz puanlık indirim yönünde olsa da, bazı yatırımcılar 50 baz puanlık daha güçlü bir adım ihtimalini de fiyatlıyor.

Rekorların Ardından Altında Düşüş! Gözler Kritik Verilere Çevrildi - Resim : 2

MERKEZ BANKASI NE KARAR VERECEK?

Türkiye’de ise altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Analistler, küresel gelişmelerle birlikte yurtiçindeki para politikası adımlarının da altının seyri üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

11 Eylül güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.814,70 TL
Çeyrek altın 8.018,00 TL
Yarım altın 16.037,00 TL
Tam altın 32.075,48 TL
Gremse altın 80.434,68 TL

Altın, Dolar, Euro... Türkiye’nin Tasarruf Haritası Çizildi! Kim Ne Kadar Birikim Yapıyor?Altın, Dolar, Euro... Türkiye’nin Tasarruf Haritası Çizildi! Kim Ne Kadar Birikim Yapıyor?Ekonomi
Altın Cephesinde İki Farklı Senaryo: Rekorlar Sürerken Yatırım İçin En Doğru Zaman AçıklandıAltın Cephesinde İki Farklı Senaryo: Rekorlar Sürerken Yatırım İçin En Doğru Zaman AçıklandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın
Şişkinliği Bıçak Gibi Kesip Atıyor, Doğal İdrar Söktürücü Olarak Biliniyor! Sağlık Uzmanları Altını Çizerek Önerdi Şişkinliği Bıçak Gibi Kesip Atıyor, Doğal İdrar Söktürücü Olarak Biliniyor!
10 Eylül'ün En Şanslı Burcu Açıklandı 10 Eylül'ün En Şanslı Burcu Açıklandı
Mevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son Durum Mevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son Durum
Dövizde Sürpriz Hareketlilik! Dolar Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 11 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları Dövizde Sürpriz Hareketlilik
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!
Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Ankara'da Korkutan Deprem