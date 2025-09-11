Rekorların Ardından Altında Düşüş! Gözler Kritik Verilere Çevrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasaları haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başladı. Güne 3.649 dolardan açılan ons altın, yüzde 0,26 değer kaybıyla 3.631,55 dolara geriledi. Gram altın ise yurtiçinde 4.831 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ons altında 3.623 dolar seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması halinde fiyatın 3.591 dolara kadar geri çekilebileceğini belirtiyor. Yaşanan düşüş, dünkü verilerin parasal gevşeme beklentilerini artırmasına rağmen kar realizasyonu baskısı olarak değerlendiriliyor.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Küresel piyasalarda gözler ABD’de TSİ 15.30’da açıklanacak Ağustos ayı tüketici enflasyon (TÜFE) verisine çevrilmiş durumda. Beklentiler, aylık yüzde 0,3 artış ve yıllık enflasyonun yüzde 2,7’den yüzde 2,9’a yükselmesi yönünde. Bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da işgücü piyasasına dair önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

Yatırımcıların en çok merak ettiği gelişmelerden biri de Fed’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı. Piyasalarda ağırlıklı beklenti 25 baz puanlık indirim yönünde olsa da, bazı yatırımcılar 50 baz puanlık daha güçlü bir adım ihtimalini de fiyatlıyor.

MERKEZ BANKASI NE KARAR VERECEK?

Türkiye’de ise altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Analistler, küresel gelişmelerle birlikte yurtiçindeki para politikası adımlarının da altının seyri üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

11 Eylül güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.814,70 TL

Çeyrek altın 8.018,00 TL

Yarım altın 16.037,00 TL

Tam altın 32.075,48 TL

Gremse altın 80.434,68 TL

