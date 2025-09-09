Altın Cephesinde İki Farklı Senaryo: Rekorlar Sürerken Yatırım İçin En Doğru Zaman Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son haftalarda ons altın, 3.500–3.600 dolar seviyelerini aşarak tarihî zirvelerini yeniledi. Bu hızlı yükseliş, Credit Agricole ve Goldman Sachs gibi dünya çapındaki bankaların projeksiyonlarını güncellemelerine yol açtı.

KÜRESEL RİSKLER ALTINI BESLİYOR

Credit Agricole, gelişmiş ülkelerde artan kamu borçları, kalıcı enflasyon baskısı, ABD Merkez Bankası üzerindeki siyasi etkiler ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimlerinin altını güçlü tutan başlıca faktörler olduğunu belirtiyor. Kuruma göre, altın için hâlâ yukarı yönlü riskler masada.

GOLDMAN SACHS'TAN ALTIN HEDEFİ

Goldman Sachs ise farklı bir tablo çiziyor. Banka, Fed’in bağımsızlığında olası zayıflamanın ve yatırımcıların Hazine tahvillerinden altına kaymalarının ons fiyatını 5.000 dolara kadar taşıyabileceğini öngörüyor. Ancak temel senaryoda fiyatların kademeli şekilde 4.000 dolar seviyelerine çıkması bekleniyor.

UZMANLARDAN ALTIN YATIRIMCISINA UYARI

Altının güvenli liman rolü merkez bankalarının rezerv politikaları ve bireysel yatırımcıların tercihleriyle canlı kalırken, uzmanlar kısa vadeli beklentilere karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Finans çevreleri, altının portföylerde uzun vadeli bir denge unsuru olarak yer almasının daha sağlıklı olacağı görüşünde.

GRAM ALTINDA 6 BİN 500 LİRA DEPREMİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcılara benzer bir tavsiye verdi. Memiş, “Eğer nakde ihtiyacınız yoksa altını bozdurmayın. Özellikle ev ya da araba almayı düşünmüyorsanız biraz daha beklemek mantıklı. 2026 yılında gram altının 6.000–6.500 lira aralığını görebileceğini öngörüyoruz. Bu da altının güvenli liman özelliğini sürdüreceğinin işareti” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi