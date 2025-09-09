BYD Fabrikası İçin İmzayı Attı! Tarih Verildi, İlk Üretim İçin Geri Sayım Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült



Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa’daki genişleme planları kapsamında yeni bir adım attı. Şirket, Macaristan’da inşası süren elektrikli otomobil fabrikasının yıl sonuna kadar açılacağını ve 2025’in sonunda üretime geçileceğini açıkladı.



AVRUPA'DA UZUN VADELİ OYUNCULUK HEDEFİ

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Münih’te gerçekleştirilen Otomobil Fuarı’nda düzenlediği basın toplantısında, “Bu yatırım, Avrupa pazarında uzun vadeli bir oyuncu olduğumuzun en net göstergesi” ifadelerini kullandı.

İLK MODEL BELLİ OLDU

Fabrikanın üretim hattından çıkacak ilk modelin kompakt elektrikli Dolphin Surf olacağı belirtildi.

Bu gelişme, geçtiğimiz Temmuz ayında Reuters’ın gündeme getirdiği “BYD üretimi 2026’ya erteleyebilir ve ilk iki yıl kapasite düşük tutulabilir” iddiasından sonra gelmesiyle dikkat çekti.

