Dolar Yeniden Yükselişe Geçti! Piyasalar Gergin: 9 Eylül 2025 Dolar, Euro ve Sterlin Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların dikkatle izlediği en önemli gündemlerden biri olmaya devam ediyor. Döviz piyasaları haftanın ikinci gününde de hareketli başladı. Yatırımcıların merakla takip ettiği kurlarda dolar 41 liranın üzerinde seyrini sürdürürken, euro ve sterlin de güne sınırlı yükselişle giriş yaptı. 9 Eylül 2025 Salı sabahında döviz cephesindeki son rakamlar, piyasaların yönünü merak edenler için dikkat çekici sinyaller verdi. İşte 9 Eylül 2025 güncel döviz kurları...

Dolar/TL kuru kademeli artışını sürdürerek 41,27 seviyelerinde işlem görüyor. Farklı piyasa kaynaklarında küçük değişkenlikler olsa da genel olarak doların sabah saatlerinde 41,20’nin üzerinde kaldığı görülüyor.

EURO VE STERLİNDE YÜKSELİŞ

Euro/TL ise 48,60 bandında alıcı bulurken, sterlin/TL 56 liranın üzerine çıkarak sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketini koruyor. Merkez Bankası’nın resmi verilerinde ise euro 48,38 TL, sterlin 55,86 TL seviyesinde yer aldı.

9 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,2699 TL

Satış: 41,2771 TL

9 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 48,35504 TL

Satış: 48,6468 TL

9 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,0058 TL

Satış: 56,0299 TL

