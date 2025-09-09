Altın Yeniden Zirveye Tırmandı, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları Salı günü yüzde 0,4 yükselerek ons başına 3 bin 651 dolara ulaştı. TSİ 07.47 itibarıyla altının ons fiyatı 3 bin 657 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aralık vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 artışla 3 bin 690,90 dolara yükseldi.

ALTINDA YENİ REKOR

Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın da değer kazandı. Bugün 4 bin 851 TL’den işlem gören gram altın, dün seans içinde 4 bin 849 TL seviyesine kadar çıktı. Altın fiyatları bu yıl şu ana kadar yüzde 38 yükseldi. Bu artış, 2024’teki yüzde 27’lik yükselişin ardından geldi.

9 Eylül güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.851,06 TL

Çeyrek altın 8.057,00 TL

Yarım altın 16.113,00 TL

Cumhuriyet altını 32.079,00 TL

Gremse altın 79.802,70 TL

