15 Temmuz ve FSM için Kritik İddia: Özelleştirme Kapıda mı?

İstanbul’un simge yapıları 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, yeniden özelleştirme iddialarıyla gündemde. Bloomberg'in haberine göre hükümet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere, dokuzdan fazla ücretli yolun özelleştirilmesi için harekete geçti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, yatırım bankalarına teklif çağrısı gönderdi. Ancak süreç henüz kamuoyuna açıklanmadığı için, kaynaklar isimlerinin gizli kalmasını talep etti. Söz konusu varlıkların devri için yürütülen bu girişimin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde bütçe gelirlerini artırma amacıyla gündeme geldiği iddia ediliyor. Yetkililer, görüşmelerin çok erken aşamada olduğunu ve nihai bir anlaşmanın garanti olmadığını belirtiyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

15 Temmuz ve FSM köprüleri, yaklaşık 2.000 kilometrelik otoyol ağıyla birlikte 2012 yılında özelleştirme ihalesine çıkmıştı. Ancak o dönem sunulan 5,7 milyar dolarlık teklif, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çok düşük bulunmuş ve anlaşma iptal edilmişti. Erdoğan, bu büyüklükteki varlıkların 7 milyar doların altında devredilmesini 'ihanet' olarak değerlendirmişti.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Boğaziçi üzerinden Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlıyor. Köprüler, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletiliyor. Bu özelleştirme girişiminin, bütçe açığını kapatmaya yönelik kritik bir adım olabileceği değerlendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Bloomberg