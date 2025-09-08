Altın Rekora Yakın: Gözler Yeni Eşikte

ABD’de açıklanan zayıf istihdam raporu, Fed’in faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek altını destekledi. Ons altın 3 bin 590 dolar seviyesinde rekor zirveye yakın işlem görürken, gram altın 4 bin 754 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatları, ABD’de açıklanan zayıf istihdam verisinin ardından yeni haftaya güçlü başladı. Ons altın Pazartesi günü 3 bin 590 dolar civarında seyrederken, rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor.

Altın Rekora Yakın: Gözler Yeni Eşikte - Resim : 1

ABD ekonomisi ağustos ayında beklentilerin altında istihdam yarattı. İşsizlik oranı 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak işgücü piyasasında zayıflamaya işaret etti. Piyasalarda, yaklaşan Fed toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine yüzde 90 olasılık tanınıyor.

Altına olan talep, Fed’in bağımsızlığına ilişkin tartışmaların yanı sıra Çin Merkez Bankası’nın rezervlerini dolardan uzaklaştırarak 10. ay üst üste altın alımını artırmasıyla da destekleniyor. Öte yandan ABD yönetimi, Cuma günü aldığı kararla altını bazı metallerle birlikte ülke bazlı tarifelerden muaf tuttu.

Altın Rekora Yakın: Gözler Yeni Eşikte - Resim : 2

GÖZLER YENİ RAKAMDA

Gram altın 26 Ağustos tarihinden beri her gün üst üste rekor kırdı. Gram altında rekor serisinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Rekor seviyeleri üst üste gören gram altında gözler 4.800 TL’ye çevrildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.754,14 TL
Çeyrek altın 7.843,00 TL
Yarım altın 15.687,00 TL
Tam altın 31.251,70 TL
Cumhuriyet altını 31.230,00 TL
Gremse altın 78.368,92 TL

Kaynak: Haber Merkezi

