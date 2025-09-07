Cumhurbaşkanı Yardımcısı ‘Yarın Açıklıyoruz’ Dedi, Saat Verdi! Türkiye'nin 3 Yıllık Ekonomi Planı Ne?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2026-2028 dönemine yönelik yol haritasını içeren Orta Vadeli Program'ın (OVP) yarın sabah açıklanacağını duyurdu.

SAAT VERDİ

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Yılmaz, basın toplantısının 9 Eylül Pazartesi sabahı saat 09.00’da gerçekleştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

3 YILLIK EKONOMİ PLANI NE?

Programın hazırlık sürecinde geniş katılımcı bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Yılmaz, OVP’nin sadece ekonomik değil, sosyal ve yapısal boyutları da kapsadığını dile getirdi.

“OVP’nin odağında; dezenflasyon sürecini devam ettirmek, dengeli büyümeyi sürdürmek, kalıcı sosyal refahı sağlamak ve deprem felaketinin yaralarını tamamen sarmak var” diyen Yılmaz, programın temel çerçevesinin korunduğunu ve daha da güçlendirildiğini ifade etti.

"ANA POLİTİKALAR GÜÇLENECEK”

Yılmaz, 2025 yılı dahil olmak üzere ekonomik tahminlerin ve makro göstergelerin güncel küresel ve yerel gelişmelere göre revize edildiğini, yeni döneme ilişkin bütçe büyüklükleri ve yapısal reform başlıklarının da netleştirildiğini söyledi.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi desteğine ve milletin kararlılığına da vurgu yapan Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Yarın sabah 9:00’da düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyoruz.



Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 7, 2025

Kaynak: Haber Merkezi