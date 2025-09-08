Togg T10F'in Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu: İşte Satış Tarihi ve Fiyatı... TOGG T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak Fiyatı Ne kadar?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eylül ayı içinde tanıtılıp satışa çıkacak olan Togg T10F'e ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. Doğuştan elektrikli sedan otomobil Togg T10F'in kendine has tasarımı ve mekanik özellikleri sürücüleri şimdiden heyecanlandırmış durumda. 52,4 kWh ve 88,5 kWh batarya seçenekleriyle 350 ila 600 km arasında menzil sunan T10F, gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), Türkçe sesli komutlar ve 29 inç panoramik multimedya ekran gibi teknolojik özelliklerle donatılıyor. Peki, TOGG T10F ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG T10F fiyat bilgisi...

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Boyutlarından motor bilgisine, iç mekandaki renklerden jant büyüklüklerine kadar tüm detaylar resmen belli oldu. Eylül ayı içinde Togg T10F’nin satışa çıkması bekleniyor.

Togg T10F ve Togg T10X modelleri 29 Eylül’de Avrupa’da satışa sunulacak. Araçların yurt dışı fiyatı henüz bilinmiyor.

BANKALARDAN YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

TOGG faizsiz kredi kampanyaları sürüyor. TOGG, yerli otomobile ulaşımı kolaylaştırmak için finansman desteği de sağlıyor. 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası, kamu bankaları ve özel iş birlikleri aracılığıyla devam ediyor.

TOGG T10F SEDAN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG T10F tahmini fiyat aralığı 1.600.000 TL - 1.950.000 TL olması bekleniyor.

TOGG T10F Giriş seviyesi T10F: ~1.600.000 TL

TOGG T10F Uzun menzil versiyonu: ~1.875.000 – 1.950.000 TL

Fiyatların ÖTV düzenlemesi, opsiyon paketleri ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermesi bekleniyor.

EN GÜVENLİ 2. VE 3. ARAÇ KONUMUNA YERLEŞTİ

Togg 10X ve Togg T10F’in EuroNCAP çarpışma testi sonuçları açıklandı. İki model de EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı. Togg, yetişkin yolcu korumasında en iyi skorlardan birini aldı. T10F modeli 100 üzerinden 95, T10X ise 100 üzerinden 94 puan aldı. 2025 yılında yapılan testlerde yetişkin yolcu korumasında en güvenli 2’inci ve 3’üncü araç konumuna yerleşti.

