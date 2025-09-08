Balık Tezgahları Dolup Taştı! Fiyatlar Daha da Düşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar yeniden tazelenirken, fiyatlar da düşüşe geçti. Bu yıl özellikle istavrit bolluğu dikkat çekerken, ilerleyen haftalarda vatandaşları bol ve ucuz hamsi bekliyor.

TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU

Sezonun başlamasıyla tezgahlarda istavrit ve hamsi başta olmak üzere birçok çeşit balık yerini aldı. İstavritin kilosu 100 liraya kadar gerilerken, balıkçıların açıklamalarına göre önümüzdeki günlerde hamside de ciddi bolluk yaşanacak.

"GÖZLER HAMSİDE"

Usta balıkçı Ahmet Çoğalmış, balık piyasasında son durumu şu sözlerle özetledi:

"Genelde tüm balıklar az da olsa çıkıyor. Mezgit 150 lira, istavrit 100 lira, hamsi 250 lira. Somon 250 liradan 200 liraya, levrek ise 450 liradan 400 liraya düştü. Şu an tek beklentimiz hamsi. Göstergeler bu yıl hamsinin bol olacağını işaret ediyor."

FİYATLAR GEÇEN YIL İLE AYNI

Karadeniz’in vazgeçilmezi hamsinin 3 gündür tezgahlarda yer almaya başladığını söyleyen balıkçı İbrahim Usta ise fiyatların geçen yıla göre değişmediğini belirtti. Usta, "İstavrit geçen yıl da 100 liraydı, bu yıl da aynı. Hamsinin fiyatı da yavaş yavaş düşecektir. Önümüzdeki günlerde bolluk yaşanacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: DHA