Hazine Bugün 67 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesiyle toplamda 67 milyar 4,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine Bugün 67 Milyar Lira Borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle borçlanmaya gitti. İhalede, 9 ay (280 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 38,88, bileşik faiz yüzde 40,51 oldu.

Nominal teklifin 58 milyar 801,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 33 milyar 716,7 milyon lira, net satış 25 milyar 954,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

TOPLAM 67 MİLYAR LİRA

Kamudan gelen 31 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 17 milyar 515,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 67 milyar 4,6 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

