Tarihinde Bir İlk! Merkez Bankası Rezervleri 180 Milyar Doları Aştı

Son dakika: TCMB’nin döviz rezervleri 5 Eylül haftasında yaklaşık 1,88 milyar dolar artarak 180,2 milyar dolara ulaştı. Böylece üst üste ikinci haftada da artış kaydedildi ve 29 Ağustos’ta kırılan 178,4 milyar dolarlık rekor yenilenmiş oldu.

Son Güncelleme:
Tarihinde Bir İlk! Merkez Bankası Rezervleri 180 Milyar Doları Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin üst üste ikinci haftasında da artış gösterdiği hesaplandı.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, toplam rezervler 5 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,88 milyar dolar artarak yeni bir zirve yaptı.

REZERVLERDE YENİ ZİRVE! 180 MİLYAR DOLARI AŞTI

29 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolar ile rekor kıran rezervler, 5 Eylül haftasında yaklaşık 180,2 milyar dolara çıkarak yeni bir zirve gördü.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Tarihinde Bir İlk! Merkez Bankası Rezervleri 180 Milyar Doları Aştı - Resim : 1

29 AĞUSTOS’TA YENİ BİR REKOR DAHA KIRMIŞTI

TCMB tarafından açıklanan son verilerde Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde rekor kırıldığı görülmüştü. TCMB verilerine göre 29 Ağustos haftasında toplam rezervler 178,4 milyar dolara yükselerek yeni rekor seviyesine ulaşmıştı.

Net rezervler de aynı haftada 71,8 milyar dolardan 73,7 milyar dolara yükselmişti.

Forbes Dünyanın En Güzel Köylerini Açıkladı: Listeye Türkiye'den Sadece 1 Köy GirebildiForbes Dünyanın En Güzel Köylerini Açıkladı: Listeye Türkiye'den Sadece 1 Köy GirebildiYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası rezerv
Son Güncelleme:
İspanya Karşısında Alınan Mağlubiyetin Faturası Ağır Oldu! Montella'dan Ayrılık Açıklaması Montella'dan Ayrılık Açıklaması
Trabzon’da Kapılar Kapanınca Uğurcan Çakır’ın İmdadına Giresun Yetişti Trabzon'dan Veto Yiyince İmdadına Giresun Yetişti
SGK Resmen Duyurdu: Hizmet Dökümüne Bakın Bu İbare Olanın Emekliliği Yanacak Bu İbare Olanın Emekliliği Yanacak
Apple Yeni iPhone’larını Tanıtıyor! iPhone 17 ve iPhone Air Geliyor! 8 Yıl Sonra Bir İlk iPhone 17 ve iPhone Air Geliyor! 8 Yıl Sonra Bir İlk
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar