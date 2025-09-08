Tarihinde Bir İlk! Merkez Bankası Rezervleri 180 Milyar Doları Aştı
Son dakika: TCMB’nin döviz rezervleri 5 Eylül haftasında yaklaşık 1,88 milyar dolar artarak 180,2 milyar dolara ulaştı. Böylece üst üste ikinci haftada da artış kaydedildi ve 29 Ağustos’ta kırılan 178,4 milyar dolarlık rekor yenilenmiş oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin üst üste ikinci haftasında da artış gösterdiği hesaplandı.
ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, toplam rezervler 5 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,88 milyar dolar artarak yeni bir zirve yaptı.
REZERVLERDE YENİ ZİRVE! 180 MİLYAR DOLARI AŞTI
29 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolar ile rekor kıran rezervler, 5 Eylül haftasında yaklaşık 180,2 milyar dolara çıkarak yeni bir zirve gördü.
TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.
29 AĞUSTOS’TA YENİ BİR REKOR DAHA KIRMIŞTI
TCMB tarafından açıklanan son verilerde Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde rekor kırıldığı görülmüştü. TCMB verilerine göre 29 Ağustos haftasında toplam rezervler 178,4 milyar dolara yükselerek yeni rekor seviyesine ulaşmıştı.
Net rezervler de aynı haftada 71,8 milyar dolardan 73,7 milyar dolara yükselmişti.
Kaynak: Haber Merkezi