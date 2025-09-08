Forbes Dünyanın En Güzel Köylerini Açıkladı: Listeye Türkiye'den Sadece 1 Köy Girebildi

Milyonların merak ettiği liste açıklandı. Forbes’un hazırladığı "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesine Türkiye’den yalnızca bir köy girebildi.

Forbes Dünyanın En Güzel Köylerini Açıkladı: Listeye Türkiye'den Sadece 1 Köy Girebildi
Forbes dergisi, Unforgettable Travel Company iş birliğiyle hazırladığı "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesini açıkladı. Dünyanın farklı noktalarından seçilen köyler arasında Türkiye’yi yalnızca Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar temsil etti. Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini barındıran Ortahisar, listede 40. sırada yer aldı.

ULUSLARARASI TANITIMIN BAŞARISI

Ortahisar’ın listeye girmesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin etkili olduğu vurgulandı. Bölgenin doğal ve kültürel değerlerini korumayı ön planda tutan çalışmalar, Kapadokya’nın dünya çapında tanınırlığını artırdı.

FORBES’UN ORTAHİSAR TANIMI

Forbes, Ortahisar’ı tanıtırken antik kalesi, mağaraları, güvercinlikleri ve dar taş sokaklarıyla dikkat çeken bir köy olarak öne çıkardı. Yayın, gün doğumunda gökyüzünü süsleyen balonları, Hallaçdere Vadisi’nin benzersiz manzarasını ve yöresel kültürü yansıtan Etnografya Müzesi’ni de özellikle vurguladı.

Ortahisar’ın listeye girmesiyle birlikte Kapadokya, National Geographic ve The Guardian gibi yayınların ardından Forbes’un da ilgisini çekerek uluslararası alandaki prestijini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

