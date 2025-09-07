Bilim İnsanları Hayrete Düştü! 'Kristal Kan'a Sahip Oldukları Ortaya Çıktı! Sadece O Bölgede Yaşıyor

Antarktika sularında, kanında hemoglobin bulunmayan nadir omurgalılardan biri yaşıyor. Bilim insanlarına göre, yetişkinliklerinde şeffaf kan taşıyan bu balıklar, bilinen tek omurgalı tür olarak öne çıkıyor.

Zorlu Antarktika koşulları, canlıları hayatta kalmak için olağanüstü adaptasyonlara yönlendiriyor. Bu koşullar altında yaşayan buz balıkları, hem görünüşleri hem de fizyolojileriyle diğer balıklardan ayrılıyor. Kanlarının renksiz olmasının nedeni, hemoglobin eksikliği ve çok az sayıda işlevsiz eritrosit benzeri hücrenin bulunması olarak açıklanıyor.

OKSİJEN KAPASİTESİ NORMAL CANLININ ONDA BİRİ ORANINDA

Hemoglobinsiz kan, oksijenin yalnızca çözeltide taşınması anlamına geliyor. Bu nedenle buz balıklarının kanındaki oksijen kapasitesi, kırmızı kanlı kemikli balıklara kıyasla yalnızca onda biri seviyesinde. Soğuk Antarktika suları, bu düşük kapasiteye rağmen yaşamalarına olanak tanıyor.

EVRİMSEL BİR MUCİZE

Bilim insanları, bu sıra dışı balıkların on milyonlarca yıl önce, Antarktika’nın soğumasıyla birlikte ortaya çıktığını belirtiyor. Rastgele bir mutasyon sonucu hemoglobin üretememeleri, yalnızca soğuk ve oksijen açısından zengin sularda hayatta kalabilmelerini sağladı. Diğer okyanus bölgelerinde böyle bir mutasyon ölümcül olurdu.

DEVASA ÜREME ALANINA SAHİP

2022’de yapılan bir araştırma, buz balıklarının en büyük üreme alanını ortaya çıkardı. Güney Antarktika’daki Weddell Denizi Filchner Buz Sahanlığı altında gizli kalan bu bölge, 60 milyon bireylik bir popülasyona ev sahipliği yapıyor. Bu alan, türün hayatta kalması açısından kritik öneme sahip ve korunması gereken bir deniz ortamı olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları, Antarktika buz balıklarının yaşadığı aşırı koşulların, yaşamın sınırlarını ve evrimsel adaptasyonları anlamak için eşsiz bir örnek sunduğunu vurguluyor.

