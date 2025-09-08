Çalışanların Yüksek Maaş İçin Yeni Taktiği: Forbes Uyardı! Sessiz Kriz Büyüyor

Forbes’un yeni araştırması, iş yerlerinde “sessiz gizlenme” adı verilen taktiğin giderek yayıldığını ortaya koydu. Çalışanların işini kaybetmemek, terfi etmek ya da çalışıyormuş gibi görünmek için başvurduğu bu yöntem dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu davranışın uzun vadede tükenmişliğe yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Son Güncelleme:
Çalışanların Yüksek Maaş İçin Yeni Taktiği: Forbes Uyardı! Sessiz Kriz Büyüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Forbes’te yayımlanan yeni bir araştırma, iş dünyasında dikkat çeken bir davranış biçimini ortaya koydu. "Sessiz gizlenme" adı verilen bu yöntem, aslında "çalışmadan çalışıyormuş gibi görünme" olarak tanımlanıyor. Terfi almak, işini kaybetmemek ya da daha yüksek maaş hedefleyen çalışanların başvurduğu bu taktik, yöneticilerin gözünden kaçmıyor.

'SESSİZ GİZLENME' YAYGINLAŞIYOR

2 bin çalışanla yapılan anket, iş hayatında sessiz gizlenmenin sessiz bir kriz haline geldiğini gösteriyor. Katılımcıların yüzde 58’i yetersizliklerini gizlediğini, yüzde 40’ı ise yardım istemekten kaçındığını söylüyor. Bazı çalışanlar bir şeyi anlıyormuş gibi davranıyor, kimileri ise işten atılmamak veya terfi şansını artırmak için kişisel özelliklerini saklıyor.

Çalışanların Yüksek Maaş İçin Yeni Taktiği: Forbes Uyardı! Sessiz Kriz Büyüyor - Resim : 1

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre belirli düzeyde gizlenme sosyal uyum açısından normal kabul edilebilir. Ancak bu durum kronikleştiğinde tükenmişlik, yabancılaşma ve stres gibi sorunlara yol açabiliyor. Yeni araştırmalara göre çalışanların yüzde 97’si hayatlarının bir döneminde bu yönteme başvurmuş durumda.

Z KUŞAĞI DAHA ÇOK GİZLİYOR

Araştırmada en dikkat çeken noktalardan biri ise Z kuşağı. Baby Boomer’lara kıyasla kimliklerini iki kat daha fazla gizledikleri belirtiliyor. Özellikle ruh sağlığı sorunlarını, öz bakım alışkanlıklarını ya da kişisel görüşlerini saklayan genç çalışanların, "terfi edilebilir görünmek" için bu yönteme başvurduğu ifade ediliyor.

YAPAY ZEKA KULLANIMI DA SAKLANIYOR

Çalışanların Yüksek Maaş İçin Yeni Taktiği: Forbes Uyardı! Sessiz Kriz Büyüyor - Resim : 2

Araştırmada ayrıca Z kuşağının, toplantı notlarını özetleme, kodlama ya da fikir üretme gibi işlerde yapay zeka kullandığı ancak bunu yöneticilerden gizlediği ortaya çıktı. Çalışanların yüzde 47’si, yapay zekanın işlerini ellerinden alacağından endişe duyuyor.

Uzmanlar, iş yerlerinde şeffaflık ve açık iletişimin önemine dikkat çekerek sessiz gizlenmenin uzun vadede hem çalışanı hem de şirketleri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Dev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına GidiyorDev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına GidiyorEkonomi
Genç Çiftlere Ev Sahibi Olma Fırsatı: Sosyal Konut Projesinde Özel Kontenjan Ayrıldı! İşte Detaylar…Genç Çiftlere Ev Sahibi Olma Fırsatı: Sosyal Konut Projesinde Özel Kontenjan Ayrıldı! İşte Detaylar…Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çalışma Hayatı Forbes
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’ye Yeni İmza Atmıştı: Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı! 25 Milyon Euroluk Yıldız Haftalarca Forma Giyemeyecek Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı
60 Yaşına Giren Arzu Sabancı’dan Kıskandıran Poz! Gelini Nazlı’yla Pozları Hande Erçel’i Sinir Krizine Sokacak Sabancılardan Düşman Çatlatan Poz
Dev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına Gidiyor Dev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına Gidiyor
Ekonominin Yol Haritası Açıklandı: Enflasyon, Büyüme, İşsizlik... 3 Yıllık Hedefler Belli Oldu Ekonominin Yol Haritası Açıklandı, 3 Yıllık Hedefler Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada
Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi