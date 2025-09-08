Çalışanların Yüksek Maaş İçin Yeni Taktiği: Forbes Uyardı! Sessiz Kriz Büyüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Forbes’te yayımlanan yeni bir araştırma, iş dünyasında dikkat çeken bir davranış biçimini ortaya koydu. "Sessiz gizlenme" adı verilen bu yöntem, aslında "çalışmadan çalışıyormuş gibi görünme" olarak tanımlanıyor. Terfi almak, işini kaybetmemek ya da daha yüksek maaş hedefleyen çalışanların başvurduğu bu taktik, yöneticilerin gözünden kaçmıyor.

'SESSİZ GİZLENME' YAYGINLAŞIYOR

2 bin çalışanla yapılan anket, iş hayatında sessiz gizlenmenin sessiz bir kriz haline geldiğini gösteriyor. Katılımcıların yüzde 58’i yetersizliklerini gizlediğini, yüzde 40’ı ise yardım istemekten kaçındığını söylüyor. Bazı çalışanlar bir şeyi anlıyormuş gibi davranıyor, kimileri ise işten atılmamak veya terfi şansını artırmak için kişisel özelliklerini saklıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre belirli düzeyde gizlenme sosyal uyum açısından normal kabul edilebilir. Ancak bu durum kronikleştiğinde tükenmişlik, yabancılaşma ve stres gibi sorunlara yol açabiliyor. Yeni araştırmalara göre çalışanların yüzde 97’si hayatlarının bir döneminde bu yönteme başvurmuş durumda.

Z KUŞAĞI DAHA ÇOK GİZLİYOR

Araştırmada en dikkat çeken noktalardan biri ise Z kuşağı. Baby Boomer’lara kıyasla kimliklerini iki kat daha fazla gizledikleri belirtiliyor. Özellikle ruh sağlığı sorunlarını, öz bakım alışkanlıklarını ya da kişisel görüşlerini saklayan genç çalışanların, "terfi edilebilir görünmek" için bu yönteme başvurduğu ifade ediliyor.

YAPAY ZEKA KULLANIMI DA SAKLANIYOR

Araştırmada ayrıca Z kuşağının, toplantı notlarını özetleme, kodlama ya da fikir üretme gibi işlerde yapay zeka kullandığı ancak bunu yöneticilerden gizlediği ortaya çıktı. Çalışanların yüzde 47’si, yapay zekanın işlerini ellerinden alacağından endişe duyuyor.

Uzmanlar, iş yerlerinde şeffaflık ve açık iletişimin önemine dikkat çekerek sessiz gizlenmenin uzun vadede hem çalışanı hem de şirketleri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

