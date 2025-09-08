Dev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına Gidiyor

Konkordato ve iflas haberleriyle sarsılan ayakkabı sektöründe milyarlarca liralık zarar ortaya çıkıyor. Kapanan fabrikaların milyon euroluk makineleri hurda fiyatına satılıyor.

Son Güncelleme:
Dev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına Gidiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ayakkabı sektöründe yaşanan konkordato ve kapanma haberleri, milyarlarca liralık zararı da beraberinde getiriyor. Yüksek üretim ve finansman maliyetleri, iç talepteki daralma ve ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle fabrikalardaki milyon euroluk makineler yok pahasına hurda fiyatına satılmaya başlandı.

FABRİKALAR TEKER TEKER KAPANIYOR

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, sektörde yaşanan tabloyu değerlendirerek, "Fabrikaların kapandığına şahit oluyoruz. Kırklareli’nde çok modern bir tesisin kapanışında, 40-50 bin Euro’ya alınan makinelerin kamyonlara hurda niyetine yüklendiğini gördüm. 6,5 milyon Euro yatırımla kurulan tesisler hurdaya satılıyor, geriye belki 600-700 bin TL bile kalmıyor" dedi. İçten, sektörün zamanla yarıştığını ve kayıpların her geçen gün arttığını vurguladı.

Dev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına Gidiyor - Resim : 1

İTHAL AYAKKABI BASKISI İHRACATI DA VURDU

İçten, iç pazarın ithal ayakkabıyla dolduğunu, ihracatın ise döviz kuru seviyeleri nedeniyle sektörü taşıyamadığını belirterek, "Ocak-temmuz döneminde 612 milyon dolarlık ihracat yaptık. Aynı dönemde 1 milyar 49 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk 7 ayda dış ticaret açığımız 437 milyon dolara ulaştı. Kontrollü zarar ile ayakta kalmaya çalışıyoruz ama her gün işçi çıkarmak zorunda kalıyoruz. Krediler de çözüm değil. Çok acilen döviz kurunun bizi rekabetçi hale getirmesi gerekiyor." dedi.

"BU KOŞULLARDA SPOR AYAKKABI ÜRETMEK İMKANSIZ"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Ayakkabı ve Yan Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Hüseyin Çetin ise sektördeki maliyetlerin sürdürülemez boyuta ulaştığını söyledi. Uzakdoğu’da asgari ücretin 150-200 dolar seviyesinde olduğunu, Türkiye’de ise işveren maliyetinin 1.200 dolara kadar çıktığını hatırlatan Çetin, "Bu koşullarda spor ayakkabı üretmek imkansız. Türkiye ancak deri ayakkabıda fark yaratabilir" dedi.

Dev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına Gidiyor - Resim : 2

Çetin ayrıca son konkordato örneklerinden birine dikkat çekerek, "Konya’da konkordato ilan eden bir firma sektöre 1 milyar 200 milyon TL zarar verdi. Bunun etkisi sadece bir şirketle sınırlı kalmadı; yaklaşık 200 firma bundan doğrudan etkilendi" ifadelerini kullandı.

Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti YetiyorEv Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti YetiyorEkonomi
Gram Altında Rekor Alarmı: Kuyumcular Tarih Açıkladı: Yatırımcılar PanikteGram Altında Rekor Alarmı: Kuyumcular Tarih Açıkladı: Yatırımcılar PanikteEkonomi

Kaynak: Sözcü

Etiketler
fabrika İthalat
Son Güncelleme:
Uzmanlardan Kritik Uyarı: Bu Gıdaları Buzdolabı Kapağında Saklayan Bir Kez Daha Düşünsün Uzmanlardan Kritik Uyarı: Bu Gıdaları Buzdolabı Kapağında Saklayan Bir Kez Daha Düşünsün
Ekonominin Yol Haritası Açıklanıyor Ekonominin Yol Haritası Açıklanıyor
Ali Koç Sonunda Sessizliğini Bozdu! Meğer Mourinho'yu Bu Yüzden Kovmuş... Meğer Mourinho'yu Bu Yüzden Kovmuş
Yeni Haftada Dövizde Kritik Seviye! 8 Eylül 2025 Pazartesi Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Yeni Haftada Dövizde Kritik Seviye
ÇOK OKUNANLAR
CHP Binası Hala Ablukada! Açıklamalar Peş Peşe Geldi, Yeni Barikatlar Getirildi CHP Binası Hala Ablukada
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi
Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltıldı Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltıldı
Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi