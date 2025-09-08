Yeni Haftada Dövizde Kritik Seviye! 8 Eylül 2025 Pazartesi Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Yeni haftanın ilk gününde döviz piyasaları hareketli. Dolar 41,20 seviyesinde işlem görürken, euro ve sterlin de sınırlı artış kaydetti.İşte güncel döviz kurları...
Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz piyasaları dikkatle takip ediliyor. Yatırımcıların gözü özellikle dolar, euro ve sterlin kurundaki hareketlerde. 8 Eylül 2025 Pazartesi sabahına sınırlı yükselişlerle girilirken kurlarda yukarı yönlü seyir öne çıktı.
Haftaya kademeli yükselişle başlayan dolar/TL kuru 41,20 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarındaki sınırlı artış yatırımcıların yakın takibinde.
EURO VE STERLİNDE DE HAFİF YÜKSELİŞ
Euro ve sterlin cephesinde de benzer bir tablo hakim. Her iki para biriminde de haftanın ilk gününde sınırlı yukarı yönlü hareketler izleniyor. İşte güncel döviz kurları...
8 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış: 41,2541 TL
Satış: 41,2710 TL
8 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış: 48,3382 TL
Satış: 48,3792 TL
8 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?
Alış: 55,7244 TL
Satış: 55,7672
Kaynak: Haber Merkezi