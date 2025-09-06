Genç Çiftlere Ev Sahibi Olma Fırsatı: Sosyal Konut Projesinde Özel Kontenjan Ayrıldı! İşte Detaylar…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal konut projesi kapsamında genç çiftlere yönelik önemli bir adım atıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, projede yüzde 20 oranında özel kontenjan ayrılacağını açıkladı.

GENÇ ÇİFTLERE YÜZDE 20’LİK KONTENJAN

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili bilgi veren Bakan Göktaş, gençlerin aile kurma sürecini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Bu kapsamda, sosyal konut projesinde genç çiftler için yüzde 20 oranında özel kontenjan ayrılacağını duyurdu. Ayrıca üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere de ayrı bir kontenjan sağlanacağı ifade edildi.

AİLELER İÇİN GÜÇLÜ BİR ADIM

Bakan Göktaş, uygulamanın hem aile yapısını güçlendireceğini hem de gençlerin geleceğe daha güvenle bakmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Bu adımın, özellikle gençlerin ev sahibi olma yolunda önemli bir destek olacağını dile getirdi.

Açıklamasında projede emeği geçenlere teşekkür eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katkılarını hatırlatarak, birlik ve beraberlik içinde daha birçok güçlü projeyi hayata geçirmeyi umduklarını belirtti.

