Rayiç Bedelde Yeni Dönem! Fahiş Artışlara Otomatik Fren Geliyor

Son dönemde kamuoyunda sık sık tartışma yaratan rayiç bedel artışları için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. AKP yönetimi, Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis Grubu aracılığıyla ortak bir yasa teklifi üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslağın, Meclis’in açılmasıyla birlikte TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

OTOMATİK ARTIŞ MODELİ GELİYOR

Taslak çalışmaya göre rayiç bedel, her yıl sabit oranlarla ve yeniden değerleme oranına benzer bir yöntemle otomatik olarak artırılacak. Bu sistemle birlikte belediyelerin keyfi uygulamalarından kaynaklanan ani ve yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme sayesinde vatandaşların daha öngörülebilir bir ekonomik ortamda yaşamlarını sürdürmesi amaçlanıyor.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KOMİSYON DEVREYE GİRECEK

Normal şartlarda rayiç bedeller otomatik olarak belirlenecek. Ancak piyasalarda ani dalgalanmaların yaşandığı olağanüstü durumlarda komisyon devreye girerek rayiç bedeli belirleyebilecek. Bu mekanizmanın hem piyasanın doğal işleyişine müdahale etmeyeceği hem de kontrolsüz artışları önleyeceği vurgulanıyor.

“BELEDİYELERİN İNİSİYATİFİ SONA ERECEK”

AKP kaynakları, 1986 yılından bu yana emlak vergisi gelirlerinin belediye bütçelerine aktarıldığını hatırlatarak, son dönemde yaşanan yüksek oranlı artışların hükümete yönelik “provokatif adımlar” içerdiğini ifade etti. Hazırlanan yeni sistem ile belediyelerin inisiyatifiyle yapılan 20–30–40 katlık artışların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kaynak: Sabah