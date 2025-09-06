Tesla Batarya Değişim Fiyatı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tesla’nın hem mevcut hem de eski kasa Model Y modelleri için belirlenen fiyatlar, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri olan batarya maliyetleri konusunda önemli veriler ortaya koyuyor. İşte Tesla'nın batarya değişim fiyatları:

Yeni Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 389.573 TL

Yeni Model Y Long Range Dört Çeker: 690.965 TL

Eski kasa Model Y: 410.455 TL’den başlayıp 690.965 TL’ye kadar çıkıyor.

Fiyatlara işçilik ve KDV’nin dahil edilmediği belirtiliyor.

TESLA'DAN BATARYA GARANTİSİ

Tesla, araçlarında 4 yıl veya 80 bin km (hangisi önce dolarsa) temel garanti sunarken, batarya ve tahrik ünitesi için daha uzun süreli bir güvence sağlıyor.

Model Y Arkadan Çekiş: 8 yıl veya 160 bin km, bu süre boyunca en az %70 batarya kapasitesinin korunması garantisi.

Model Y LR RWD/AWD/Performance: 8 yıl veya 192 bin km, aynı şekilde %70 kapasite koruma garantisi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de araçların yıllık ortalama kullanım mesafesi 13 bin 564 km. Bu hesaba göre ortalama bir sürücünün, Tesla’nın sunduğu batarya garantisini doldurması yaklaşık 11 yıl sürüyor.

TESLA MODEL Y TÜRKİYE FİYATLARI (Eylül 2025)

Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 2.305.500 TL

Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 3.225.240 TL

Model Y Long Range Dört Çeker: 3.998.400 TL

Model Y Performance Dört Çeker: 4.418.400 TL

Kaynak: Haber Merkezi