Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devinin Hisseleri Çakıldı: Yatırımcısı Neye Uğradığını Şaşırdı

Şirket, yıl sonu kâr ve satış beklentilerini ikinci kez aşağı yönlü revize etti. Perşembe günü yapılan duyurunun ardından Lululemon hisseleri cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %17’den fazla değer kaybetti. Yıl başından bu yana toplam düşüş ise %40’ı geçti.

ABD'DE GERİLEME, ULUSLARARASI PAZARDA ARTIŞ

CEO Calvin McDonald, kazanç raporu sonrası yaptığı açıklamada ürün yönetiminde hatalar olduğunu itiraf ederek, “Çekirdek kategorilerde ürün yaşam döngülerimizi fazla uzattık” dedi.

Şirketin ana pazarı olan ABD’de satışlar %1 düşerken, uluslararası pazarlarda %15 artış kaydedildi. Ancak analistler, Amerikan pazarındaki zayıflamanın şirket için en kritik sorun olduğuna dikkat çekiyor.

KÂR BEKLENTİLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yeni tahminlere göre Lululemon’un hisse başına yıllık kâr beklentisi 12,77 – 12,97 dolar aralığına geriledi. Bu rakam, daha önce açıklanan 14,58 – 14,78 dolar seviyesinin oldukça altında. Ayrıca, artan tarifeler ve kaldırılan muafiyetler nedeniyle 2025 brüt kârında yaklaşık 240 milyon dolarlık kayıp yaşanabileceği öngörülüyor.

ÇİN VE VİETNAM BAĞIMLILIĞI

Üretim ve hammadde tedarikinde büyük ölçüde Çin ve Vietnam’a bağımlı olan şirket, ABD’nin ticaret politikaları nedeniyle yükselen maliyetlerle karşı karşıya. Jefferies analisti Randal Konik, “Rekabet hız kesmeyecek, bu da Lululemon’un hisse başına kazancında kalıcı bir düşüş anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

NIKE İLE FARK DİKKAT ÇEKİYOR

Finansal veri sağlayıcısı LSEG’in verilerine göre, Lululemon’un ileriye dönük fiyat-kazanç (F/K) oranı 13,82 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, spor giyim sektörünün diğer devi Nike’ın 39,21’lik F/K çarpanının oldukça gerisinde.