Yat ve Teknelerde Yeni Dönem... ÖTV Oranı Belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, daha önce ÖTV kapsamı dışında kalan yat, tekne ve bazı deniz taşıtlarına ÖTV getirilmesi kararlaştırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu tür deniz araçlarına yüzde 8 oranında Özel Tüketim Vergisi uygulanacak.

Kararın kapsadığı taşıtlar şöyle:

Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri

Yolcu ve gezinti gemileri

Yatlar

Tekneler

Diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları

