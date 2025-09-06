Yat ve Teknelerde Yeni Dönem... ÖTV Oranı Belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yat, tekne ve bazı deniz taşıtlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmaya başlandı. Yeni kararla bu araçlarda yüzde 8 oranında vergi tahsil edilecek.

Yat ve Teknelerde Yeni Dönem... ÖTV Oranı Belirlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, daha önce ÖTV kapsamı dışında kalan yat, tekne ve bazı deniz taşıtlarına ÖTV getirilmesi kararlaştırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu tür deniz araçlarına yüzde 8 oranında Özel Tüketim Vergisi uygulanacak.

Kararın kapsadığı taşıtlar şöyle:

  • Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
  • Yolcu ve gezinti gemileri
  • Yatlar
  • Tekneler
  • Diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları

