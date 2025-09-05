İBB Duyurdu: Ulaşım O Gün Ücretsiz Olacak

İBB, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
İBB Duyurdu: Ulaşım O Gün Ücretsiz Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü, öğrenciler ve velilerin okullara daha rahat ulaşabilmesi için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

06.00-16.00 ARASI ÜCRETSİZ OLACAK

İBB’nin açıklamasına göre, pazartesi günü 06.00 ile 16.00 saatleri arasında belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek.

YOĞUNLUĞA KARŞI EK ÖNLEMLER

İBB Duyurdu: Ulaşım O Gün Ücretsiz Olacak - Resim : 1

Okulların açılmasıyla birlikte kış sefer planına geçileceğini belirten İBB, toplu taşıma araçlarında sefer artışına gidileceğini bildirdi. Ayrıca trafik yoğunluğunu azaltmak için zabıta ekipleri de sahada yönlendirme ve denetim yapacak.

SERVİSLERE ÜCRETSİZ OTOPARK

Okul servislerinin de rahat hareket etmesi amacıyla, ilk gün İSPARK’a ait 112 otopark ücretsiz olarak kullanılabilecek.

ETKİNLİKLER DE VAR

İBB, okullar açılmadan hemen önce, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane’de bulunan 50. Yıl Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini de duyurdu.

Kreşte Skandal Hata: Dede Yanlış Çocuğu Evine Götürdü, Aile İsyan EttiKreşte Skandal Hata: Dede Yanlış Çocuğu Evine Götürdü, Aile İsyan EttiGüncel

Evlenenlere 3, Çocuk Sahibi Olanlara 2 Asgari Ücret Verilecek! Detaylar Belli Oldu! Kimler Yararlanacak?Evlenenlere 3, Çocuk Sahibi Olanlara 2 Asgari Ücret Verilecek! Detaylar Belli Oldu! Kimler Yararlanacak?Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Toplu Taşıma
Son Güncelleme:
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
Altın Rekora Doymuyor, Yatırımcıya Yeni Uyarı! İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Kasım Ayına Dikkat İslam Memiş Tarİh Vererek Açıkladı
Yurtdışı Hayali Olanlar Uçak Biletlerinizi Alın! Yunanistan’dan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı: Tek Başvuruda Kapınızda Türk Vatandaşlarına Vize KolaylığI
Astrologlar En İyi Dostları Açıkladı: Bu Burçlardan Çıkıyorlar Astrologlar En İyi Dostları Açıkladı: Bu Burçlardan Çıkıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul: İlçe Kongreleri Devam Edecek YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!