İBB Duyurdu: Ulaşım O Gün Ücretsiz Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü, öğrenciler ve velilerin okullara daha rahat ulaşabilmesi için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

06.00-16.00 ARASI ÜCRETSİZ OLACAK

İBB’nin açıklamasına göre, pazartesi günü 06.00 ile 16.00 saatleri arasında belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek.

YOĞUNLUĞA KARŞI EK ÖNLEMLER

Okulların açılmasıyla birlikte kış sefer planına geçileceğini belirten İBB, toplu taşıma araçlarında sefer artışına gidileceğini bildirdi. Ayrıca trafik yoğunluğunu azaltmak için zabıta ekipleri de sahada yönlendirme ve denetim yapacak.

SERVİSLERE ÜCRETSİZ OTOPARK

Okul servislerinin de rahat hareket etmesi amacıyla, ilk gün İSPARK’a ait 112 otopark ücretsiz olarak kullanılabilecek.

ETKİNLİKLER DE VAR

İBB, okullar açılmadan hemen önce, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane’de bulunan 50. Yıl Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini de duyurdu.

Kaynak: AA