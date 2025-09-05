Kreşte Skandal Hata: Dede Yanlış Çocuğu Evine Götürdü, Aile İsyan Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avustralya’da bir kreşte akıl almaz bir olay yaşandı. Sidney’in Bangor semtinde bulunan bir kreşte, torununu almaya gelen bir dede, loş odada uyuyan çocuklardan birini kendi torunu sanarak yanlışlıkla eve götürdü. Olay, çocuğun annesinin kreşe gelmesiyle ortaya çıktı.

"SUÇ TAMAMEN KREŞİN"

Bir yaşındaki çocuğunu bulamayan anne, "Tarifi mümkün olmayan bir his. Bana dedenin kim olduğunu, kimi alması gerektiğini ya da neye benzediğini söyleyemediler. Sadece şortlu yaşlı bir adam olduğunu söylediler." diyerek yaşadığı şoku anlattı. Anne, hatayı yapan dedeye değil kreş yönetimine tepki göstererek, "Ona kızgın değiliz, suç tamamen kreşin" dedi.

"TORUNU YERİNE YANLIŞ ÇOCUĞU EVE GÖTÜRDÜ"

Yanlış çocuğu eve götüren adamın eşi ise kocasının büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Hatasını kabul etti, farkına vardığında çocuğu hemen geri götürdü" dedi.

KREŞTEN ÖZÜR VE SORUŞTURMA

BBC’nin haberine göre, kreş yönetimi ailelerden özür diledi. İhmali bulunan çalışanın açığa alındığını açıklayan kreş yöneticisi Trisha Hastie, "Bu üzücü olay için içtenlikle özür diliyoruz. Hiçbir kreşimizde daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Tekrarını önlemek için prosedürlerimizi güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: BBC